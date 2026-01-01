Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide et local-first, construite autour de la méthodologie de budgétisation par enveloppes — chaque euro que vous gagnez est affecté à une catégorie spécifique avant que vous ne le dépensiez. Initialement un produit commercial, il a été rendu open source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.

Comme Actual Budget repose sur une architecture local-first, vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation entre plusieurs appareils est toujours possible via votre serveur auto-hébergé, et un chiffrement de bout en bout (optionnel) protège les données en transit. L'intégration aux comptes bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) et GoCardless (UE/Royaume-Uni) permet d'importer automatiquement les transactions, tandis que la prise en charge de l'importation depuis YNAB facilite la migration.