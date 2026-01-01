Déployer OMERO en une installation en un clic.
Plateforme de gestion de données d'images open-source pour la microscopie scientifique avec un visualiseur web multidimensionnel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OMERO
OMERO est la plateforme de gestion de données Open Microscopy Environment conçue pour les laboratoires de recherche qui travaillent avec des données de bio-imagerie multidimensionnelles. Il importe des images de microscopie à partir de plus de 150 formats de fichiers propriétaires via Bio-Formats, les conserve dans un référentiel interrogeable et les diffuse via une visionneuse web qui gère les canaux, les time-lapse et les piles Z sans logiciel propriétaire.
L'auto-hébergement d'OMERO sur votre VPS donne aux groupes de laboratoire un contrôle total sur les données d'image brutes, les annotations et les autorisations d'accès, tout en regroupant le back-end OMERO.server, le front-end OMERO.web et un référentiel PostgreSQL dans un seul déploiement.
Caractéristiques principales de OMERO
Visionneuse multidimensionnelle
Parcourir les piles Z, les séquences time-lapse et les acquisitions multicanaux directement dans le navigateur sans installer de logiciel de microscopie de bureau.
Importation Bio-Formats
Ingérez des images provenant de plus de 150 formats de microscopie propriétaires et préservez les métadonnées originales grâce à la bibliothèque Bio-Formats fournie.
Groupes et autorisations
Organisez les chercheurs en groupes collaboratifs avec des autorisations de lecture seule, de lecture-annotation ou de lecture-écriture sur des ensembles de données et des projets partagés.
Annotations et balises
Joignez des balises, des évaluations, des commentaires, des paires clé-valeur et des pièces jointes aux images afin que le contexte expérimental reste lié aux données brutes.
Scripting et API
Automatisez les pipelines d'analyse via les API Python, Java et MATLAB ou exécutez des OMERO.scripts côté serveur sur des ensembles de données entiers.
Pourquoi exécuter OMERO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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