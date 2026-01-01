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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OHDSI Atlas

OHDSI Atlas est la norme communautaire ouverte pour la conduite de recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au Modèle de Données Commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour construire des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de SQL.

L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI et la base de données PostgreSQL inclus font fonctionner chaque fonctionnalité d'Atlas dès la première utilisation, sans nécessiter de configuration de data warehouse séparée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OHDSI Atlas

Analyses OMOP CDM

Exécutez des définitions de cohortes, des caractérisations et des études au niveau de la population sur n'importe quelle base de données convertie au modèle de données commun OMOP V5.

Explorateur de vocabulaire

Rechercher SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour créer des ensembles de concepts qui se traduisent de manière transparente entre les sources de données.

Générateur de cohortes

Définir des populations de patients avec un générateur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et des occurrences de conditions sans écrire de SQL.

Données de démonstration Eunomia

Livré préchargé avec le jeu de données synthétiques OHDSI Eunomia afin que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.

API Web backend

Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'API REST OHDSI complète pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.

Standard communautaire ouvert

Rejoint un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients au sein de partenaires universitaires et industriels.

Pourquoi exécuter OHDSI Atlas sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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