Déployer Odoo en un clic.
Suite ERP et CRM open source couvrant les ventes, la comptabilité, les stocks, le commerce électronique, et plus encore sur une plateforme intégrée.
Choisissez un forfait VPS pour Odoo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Odoo
Odoo est une suite complète de gestion d'entreprise open source utilisée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans 120 pays. Sa conception modulaire vous permet de commencer avec les applications dont vous avez besoin — CRM, comptabilité, gestion des stocks, e-commerce ou gestion de projet — et de vous développer à mesure que votre entreprise grandit, le tout à partir d'une interface unifiée unique.
L'auto-hébergement d'Odoo sur votre VPS élimine les coûts d'abonnement par utilisateur, garde toutes vos données commerciales sous votre contrôle et vous donne la liberté d'installer des modules et des intégrations personnalisés sans restrictions. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable.
Caractéristiques principales de Odoo
CRM et Ventes intégrés
Suivez les prospects, gérez les pipelines et automatisez les suivis dans un CRM qui se connecte directement à la facturation et à l'inventaire.
E-commerce intégré
Créez une boutique en ligne avec un créateur de sites web par glisser-déposer, un catalogue de produits et des intégrations de passerelles de paiement.
Comptabilité & Facturation
Gérez la facturation multi-devises, la conformité fiscale et le rapprochement bancaire sans outil comptable séparé.
Inventaire & Fabrication
Gérer les stocks dans plusieurs entrepôts, exécuter des flux de travail MRP et suivre la production avec le support de la lecture de codes-barres.
Magasin d'applications modulaire
Choisissez parmi plus de 30 000 modules tiers pour étendre Odoo avec des flux de travail et des intégrations spécifiques à l'industrie.
Pourquoi exécuter Odoo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.