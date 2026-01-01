Déploiement d'OctoBot en un clic.
Robot de trading de cryptomonnaies open source pour automatiser les stratégies d'IA, de grille, de DCA et de TradingView sur plus de 15 plateformes d'échange.
Choisissez un forfait VPS pour OctoBot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OctoBot
OctoBot est un bot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading en grille, le dollar-cost averaging, le market making, les stratégies basées sur l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations par rapport aux données historiques du marché.
L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS maintient chaque clé API, profil et historique de transactions sous votre contrôle direct, sans couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins "tentacles" vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans toucher à l'image amont.
Caractéristiques principales de OctoBot
Prise en charge de 15+ échanges
Connectez-vous à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et bien d'autres bourses au comptant et à terme à partir d'un seul déploiement.
Plusieurs types de stratégies
Exécutez le trading de grille, le DCA, le market making, l'arbitrage, les signaux pilotés par l'IA et les stratégies de webhook TradingView côte à côte dans des profils indépendants.
Automatisation TradingView
Recevez les alertes TradingView directement dans OctoBot pour déclencher des transactions à partir de vos indicateurs Pine Script préférés sans services intermédiaires.
Moteur de backtesting
Simulez des stratégies sur des données de marché historiques avec des rapports de performance détaillés avant de risquer votre capital sur une bourse en direct.
Système de plugins Tentacles
Étendez OctoBot avec des tentacules communautaires pour de nouvelles stratégies, des échanges et des interfaces, ou écrivez les vôtres sans forker le projet.
Alertes Telegram et web
Surveillez l'activité de votre portefeuille et de vos transactions depuis le tableau de bord web intégré ou recevez des notifications en direct sur Telegram pour un contrôle en déplacement.
Pourquoi exécuter OctoBot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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