Déploiement de Nuclio en un clic.
Plateforme sans serveur open source haute performance pour le traitement d'événements et de données en temps réel, avec mise à l'échelle automatique et prise en charge GPU.
Choisissez un forfait VPS pour Nuclio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nuclio
Nuclio est une plateforme serverless open-source haute performance pour le traitement d'événements et de données en temps réel. Elle exécute votre code sous forme de fonctions qui réagissent à un large éventail de déclencheurs — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et tâches cron planifiées — et met automatiquement à l'échelle chaque fonction en fonction de la demande. Les fonctions s'exécutent dans des conteneurs dédiés, construits et déployés directement depuis le tableau de bord du navigateur.
Contrairement aux outils d'automatisation généraux, Nuclio est conçu pour la vitesse, traitant des centaines de milliers d'événements par seconde et par processus, avec une accélération GPU optionnelle pour l'inférence d'apprentissage automatique. L'auto-hébergement de Nuclio sur votre propre VPS maintient vos pipelines de données, modèles et sources d'événements sous votre contrôle total, sans frais cloud par invocation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Nuclio
Déclencheurs d'événements en temps réel
Déclencher des fonctions depuis HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et des planifications cron sans écrire de code de liaison.
Mise à l'échelle automatique
Chaque fonction augmente en charge et diminue au repos, maintenant une utilisation efficace des ressources pour l'ensemble de vos charges de travail.
Environnements d'exécution multilingues
Écrivez des fonctions en Go, Python, Java, .NET, Node.js ou Shell en utilisant l'environnement d'exécution qui convient le mieux à chaque tâche.
Inférence accélérée par GPU
Attachez des GPU à des fonctions pour une inférence rapide en apprentissage automatique et des pipelines de traitement en temps réel gourmands en données.
Tableau de bord basé sur navigateur
Créer, déployer, invoquer et surveiller des fonctions depuis une interface utilisateur web épurée sans jamais quitter le navigateur.
Pourquoi exécuter Nuclio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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