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Plateforme sans serveur open source haute performance pour le traitement d'événements et de données en temps réel, avec mise à l'échelle automatique et prise en charge GPU.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Nuclio

Nuclio est une plateforme serverless open-source haute performance pour le traitement d'événements et de données en temps réel. Elle exécute votre code sous forme de fonctions qui réagissent à un large éventail de déclencheurs — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et tâches cron planifiées — et met automatiquement à l'échelle chaque fonction en fonction de la demande. Les fonctions s'exécutent dans des conteneurs dédiés, construits et déployés directement depuis le tableau de bord du navigateur.

Contrairement aux outils d'automatisation généraux, Nuclio est conçu pour la vitesse, traitant des centaines de milliers d'événements par seconde et par processus, avec une accélération GPU optionnelle pour l'inférence d'apprentissage automatique. L'auto-hébergement de Nuclio sur votre propre VPS maintient vos pipelines de données, modèles et sources d'événements sous votre contrôle total, sans frais cloud par invocation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Nuclio

Déclencheurs d'événements en temps réel

Déclencher des fonctions depuis HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et des planifications cron sans écrire de code de liaison.

Mise à l'échelle automatique

Chaque fonction augmente en charge et diminue au repos, maintenant une utilisation efficace des ressources pour l'ensemble de vos charges de travail.

Environnements d'exécution multilingues

Écrivez des fonctions en Go, Python, Java, .NET, Node.js ou Shell en utilisant l'environnement d'exécution qui convient le mieux à chaque tâche.

Inférence accélérée par GPU

Attachez des GPU à des fonctions pour une inférence rapide en apprentissage automatique et des pipelines de traitement en temps réel gourmands en données.

Tableau de bord basé sur navigateur

Créer, déployer, invoquer et surveiller des fonctions depuis une interface utilisateur web épurée sans jamais quitter le navigateur.

Pourquoi exécuter Nuclio sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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