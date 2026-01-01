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Infrastructure de notification open-source pour l'envoi de notifications par e-mail, SMS, push et in-app via une API unifiée unique.

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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Novu

Novu est une plateforme d'infrastructure de notification open-source qui offre aux équipes produit et d'ingénierie une API unique pour envoyer des notifications sur tous les canaux — e-mail, SMS, push, in-app et chat. Au lieu d'intégrer des fournisseurs distincts pour chaque canal, Novu achemine toutes les notifications via un seul système avec un constructeur de flux de travail visuel, des préférences de canal par utilisateur et un journal de livraison pour le débogage des envois échoués.

L'auto-hébergement de Novu permet de conserver le contenu des notifications, les données des abonnés et les identifiants des fournisseurs entièrement sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par notification, aucune donnée ne quitte vos serveurs, et un contrôle total sur les limites de débit et les politiques de réessai — ce qui en fait le bon choix pour les applications sensibles à la confidentialité et les équipes qui ont besoin de coûts de notification prévisibles à grande échelle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Novu

Livraison multi-canal

Envoyez des notifications par e-mail, SMS, push, in-app et chat via une API unique sans intégrer chaque fournisseur séparément.

Générateur de flux de travail visuel

Concevez des séquences de notification en plusieurs étapes avec une logique de branchement et des délais à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer — aucun code n'est requis.

Plus de 50 intégrations de fournisseurs

Connectez-vous à SendGrid, Twilio, FCM, Slack et plus de 50 autres fournisseurs grâce à des intégrations pré-intégrées gérées entièrement depuis l'interface utilisateur du tableau de bord.

Préférences d'abonné

Permettre aux utilisateurs de contrôler les canaux de notification qu'ils reçoivent par sujet, réduisant ainsi les désabonnements et améliorant l'engagement à long terme.

Observabilité de la livraison

Inspecter le statut de chaque notification dans un journal de livraison en temps réel avec les nombres de tentatives, les réponses du fournisseur et les détails des erreurs.

Pourquoi exécuter Novu sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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