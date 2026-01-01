Déployer Novu en un clic.
Infrastructure de notification open-source pour l'envoi de notifications par e-mail, SMS, push et in-app via une API unifiée unique.
Choisissez un forfait VPS pour Novu
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Novu
Novu est une plateforme d'infrastructure de notification open-source qui offre aux équipes produit et d'ingénierie une API unique pour envoyer des notifications sur tous les canaux — e-mail, SMS, push, in-app et chat. Au lieu d'intégrer des fournisseurs distincts pour chaque canal, Novu achemine toutes les notifications via un seul système avec un constructeur de flux de travail visuel, des préférences de canal par utilisateur et un journal de livraison pour le débogage des envois échoués.
L'auto-hébergement de Novu permet de conserver le contenu des notifications, les données des abonnés et les identifiants des fournisseurs entièrement sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par notification, aucune donnée ne quitte vos serveurs, et un contrôle total sur les limites de débit et les politiques de réessai — ce qui en fait le bon choix pour les applications sensibles à la confidentialité et les équipes qui ont besoin de coûts de notification prévisibles à grande échelle.
Caractéristiques principales de Novu
Livraison multi-canal
Envoyez des notifications par e-mail, SMS, push, in-app et chat via une API unique sans intégrer chaque fournisseur séparément.
Générateur de flux de travail visuel
Concevez des séquences de notification en plusieurs étapes avec une logique de branchement et des délais à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer — aucun code n'est requis.
Plus de 50 intégrations de fournisseurs
Connectez-vous à SendGrid, Twilio, FCM, Slack et plus de 50 autres fournisseurs grâce à des intégrations pré-intégrées gérées entièrement depuis l'interface utilisateur du tableau de bord.
Préférences d'abonné
Permettre aux utilisateurs de contrôler les canaux de notification qu'ils reçoivent par sujet, réduisant ainsi les désabonnements et améliorant l'engagement à long terme.
Observabilité de la livraison
Inspecter le statut de chaque notification dans un journal de livraison en temps réel avec les nombres de tentatives, les réponses du fournisseur et les détails des erreurs.
Pourquoi exécuter Novu sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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