Déployer Notifuse en un clic.
Plateforme de messagerie auto-hébergée pour les campagnes marketing et les e-mails transactionnels avec envoi multi-fournisseurs.
Choisissez un forfait VPS pour Notifuse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Notifuse
Notifuse est une plateforme d'e-mail open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'e-mails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services basés sur abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par e-mail et gardant vos données d'abonné entièrement privées et sous votre contrôle.
La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'e-mails, notamment Amazon SES, Mailgun et Postmark, afin que vous puissiez acheminer les messages via le backend qui correspond à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les e-mails transactionnels programmatiques offrent aux spécialistes du marketing et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.
Caractéristiques principales de Notifuse
Éditeur de campagne
Créez des campagnes e-mail avec un éditeur visuel par glisser-déposer incluant des tests A/B, la planification et un aperçu en temps réel.
API d'e-mail transactionnel
Envoyez des e-mails déclenchés par des événements par programmation via l'API REST avec le templating Liquid pour un contenu dynamique et personnalisé.
Livraison multi-fournisseurs
Acheminez les e-mails via Amazon SES, Mailgun, Postmark ou tout autre fournisseur SMTP sans modifier vos modèles ou flux de travail.
Segmentation des abonnés
Ciblez les campagnes sur des segments d'audience spécifiques en fonction des attributs des abonnés et de l'historique d'engagement passé.
Suivi des ouvertures et des clics
Mesurez les performances de la campagne grâce aux taux d'ouverture détaillés, au suivi des clics et aux analyses de livraison intégrés au tableau de bord.
Pourquoi exécuter Notifuse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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