Déployer nopCommerce en un clic.
Plateforme e-commerce ASP.NET open source qui propulse des milliers de boutiques en ligne, dotée d'un panneau d'administration complet et de plus de 1 700 extensions de marketplace.
Choisissez un forfait VPS pour nopCommerce
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec nopCommerce
nopCommerce est la plateforme e-commerce basée sur .NET la plus téléchargée au monde, à laquelle des milliers d'entreprises font confiance pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Construite sur ASP.NET Core, elle propose un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des réductions et de l'expédition, et prend en charge PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server dès l'installation.
L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes du marketplace nopCommerce, permettant aux marchands d'étendre leurs boutiques sans modifier le code principal. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients, et aucun frais par vente quel que soit le volume de revenus.
Caractéristiques principales de nopCommerce
Panneau d'administration complet
Gérez les produits, les catégories, les commandes, les clients, les remises et les règles d'expédition à partir d'un tableau de bord d'administration unique et complet.
Prise en charge multi-boutique
Gérez plusieurs vitrines indépendantes à partir d'une seule installation nopCommerce, chacune avec son propre catalogue, ses prix et son thème.
Écosystème de plugins de la place de marché
Étendez votre boutique avec des passerelles de paiement, des transporteurs, des intégrations ERP et des thèmes personnalisés parmi plus de 1 700 extensions de la place de marché.
Vente internationale
La gestion multi-devises, multi-langue et fiscale intégrée facilite la vente aux clients dans n'importe quel pays.
Outils SEO et marketing
Les fonctionnalités SEO intégrées, la récupération de paniers abandonnés, les points de fidélité et les outils de tarification promotionnelle génèrent du trafic et des achats répétés.
Pourquoi exécuter nopCommerce sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.