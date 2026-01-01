nopCommerce est la plateforme e-commerce basée sur .NET la plus téléchargée au monde, à laquelle des milliers d'entreprises font confiance pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Construite sur ASP.NET Core, elle propose un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des réductions et de l'expédition, et prend en charge PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server dès l'installation.

L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes du marketplace nopCommerce, permettant aux marchands d'étendre leurs boutiques sans modifier le code principal. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients, et aucun frais par vente quel que soit le volume de revenus.