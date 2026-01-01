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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NodeBB

NodeBB est une plateforme de forum communautaire de nouvelle génération basée sur Node.js et les WebSockets, offrant des discussions en temps réel qui ressemblent davantage à une application de chat qu'à un forum de discussion traditionnel. Avec plus de 15 000 étoiles sur GitHub, elle est plébiscitée par les projets logiciels, les institutions éducatives, les communautés de joueurs et les entreprises pour la discussion, le support et le partage de connaissances.

L'auto-hébergement de NodeBB sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données communautaires, supprime les frais par utilisateur et vous permet de personnaliser la plateforme avec des centaines de plugins communautaires — le tout soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable et évolutif.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NodeBB

Discussions en temps réel

Le streaming alimenté par WebSocket fournit instantanément les nouveaux messages, les réponses et les notifications sans recharger la page, permettant aux conversations de se dérouler naturellement.

Écosystème de plugins

Des centaines de plugins communautaires ajoutent le SSO, la gamification, des intégrations et des fonctionnalités personnalisées afin que vous puissiez adapter le forum aux besoins exacts de votre communauté.

Outils de modération

Le système de réputation intégré, les files d'attente de publications et les contrôles de modération complets vous aident à maintenir une communauté saine avec un minimum d'effort manuel.

Thèmes adaptés aux mobiles

Des thèmes réactifs et personnalisables garantissent aux membres une excellente expérience sur ordinateur de bureau et mobile sans aucune configuration supplémentaire.

SSO et connexion sociale

Intégrez-vous aux fournisseurs d'identité existants via des plugins SSO afin que les membres de la communauté puissent se connecter avec leurs comptes existants et que vous mainteniez une gestion centralisée des utilisateurs.

Pourquoi exécuter NodeBB sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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