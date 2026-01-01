Déployer Nightlio en un clic.
Un suivi d'humeur et un journal quotidien auto-hébergés axés sur la confidentialité — une alternative open-source à Daylio pour votre VPS.
Choisissez un forfait VPS pour Nightlio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nightlio
Nightlio est un journal d'humeur et un journal quotidien auto-hébergé, conçu comme une alternative gratuite et axée sur la confidentialité aux applications par abonnement comme Daylio. Enregistrez vos humeurs sur une échelle de cinq points, joignez des entrées de journal formatées en Markdown, étiquetez les entrées avec des groupes personnalisables, et examinez les tendances via des vues de calendrier, des compteurs de séries et des statistiques agrégées — le tout depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les navigateurs de bureau et mobiles.
L'exécution de Nightlio sur votre propre VPS conserve chaque entrée d'humeur et note de journal dans une base de données SQLite locale sous votre contrôle, sans publicité, sans télémétrie et sans risque de voir des murs de paiement apparaître entre vous et vos propres données.
Caractéristiques principales de Nightlio
Suivi quotidien de l'humeur
Enregistrez votre humeur sur une échelle de cinq points d'un simple tapotement et observez les tendances émerger au fil des jours, des semaines et des mois.
Journalisation Markdown
Ajoutez des notes Markdown enrichies à chaque entrée avec des titres, des listes et des liens pour une réflexion riche en contexte.
Groupes de tags personnalisés
Créez vos propres catégories telles que le sommeil, la productivité ou le social et étiquetez les entrées pour découvrir ce qui influence votre humeur.
Calendrier et séries
Parcourez l'historique de votre humeur dans une vue calendrier et restez motivé grâce au suivi intégré de vos séries de journalisation.
Analyses perspicaces
Consultez l'humeur moyenne au fil du temps, les graphiques de distribution de l'humeur et les succès gamifiés qui récompensent la tenue régulière d'un journal.
Stockage SQLite
Toutes les entrées résident dans un seul fichier SQLite sur votre VPS, facile à sauvegarder, à déplacer entre les serveurs ou à exporter à tout moment.
Pourquoi exécuter Nightlio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Anki Sync Server Enhanced
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec gestion multi-utilisateurs, sauvegardes et tableau de bord web