Déployer MySpeed avec une installation en un clic.
Outil de suivi de la vitesse internet auto-hébergé qui exécute des tests automatisés et visualise l'historique de votre connexion au fil du temps.
Choisissez un forfait VPS pour MySpeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MySpeed
MySpeed est un outil de surveillance de test de vitesse léger et auto-hébergé qui suit en continu les performances de votre connexion internet. Il exécute des tests de vitesse automatisés selon un calendrier configurable en utilisant Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, puis stocke les résultats localement dans une base de données SQLite afin que vous puissiez analyser les tendances sur des jours, des semaines et des mois.
Au-delà des mesures brutes, MySpeed offre des graphiques interactifs, une politique de rétention des données configurable, des notifications de vérification de l'état de santé par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram, et des métriques Prometheus optionnelles pour l'intégration dans les piles d'observabilité existantes. Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de dépendance au cloud et pas de frais par test.
Caractéristiques principales de MySpeed
Tests de vitesse automatisés
Programmez des tests récurrents à l'aide d'expressions cron afin que la qualité de votre connexion soit surveillée en continu sans intervention manuelle.
Plusieurs fournisseurs de tests
Choisissez entre Ookla, LibreSpeed et Cloudflare comme backend de test de vitesse pour obtenir des résultats précis et comparables du fournisseur en qui vous avez confiance.
Graphiques historiques
Visualisez les tendances de téléchargement, de téléversement et de ping sur des plages horaires configurables pour repérer les schémas de dégradation et tenir votre FAI responsable.
Notifications de santé
Recevez des alertes par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram lorsque votre connexion descend en dessous des seuils définis.
Métriques Prometheus
Exporter les résultats des tests de vitesse sous forme de métriques Prometheus pour les intégrer aux tableaux de bord Grafana, parallèlement à la surveillance de votre autre infrastructure.
Pourquoi exécuter MySpeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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