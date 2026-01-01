MySpeed est un outil de surveillance de test de vitesse léger et auto-hébergé qui suit en continu les performances de votre connexion internet. Il exécute des tests de vitesse automatisés selon un calendrier configurable en utilisant Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, puis stocke les résultats localement dans une base de données SQLite afin que vous puissiez analyser les tendances sur des jours, des semaines et des mois.

Au-delà des mesures brutes, MySpeed offre des graphiques interactifs, une politique de rétention des données configurable, des notifications de vérification de l'état de santé par e-mail, Signal, WhatsApp ou Telegram, et des métriques Prometheus optionnelles pour l'intégration dans les piles d'observabilité existantes. Toutes les données restent sur votre propre serveur — pas d'analyses tierces, pas de dépendance au cloud et pas de frais par test.