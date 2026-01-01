Déployer Mixpost en un clic.
Plateforme d'ordonnancement et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative à Buffer, Hootsuite et à d'autres planificateurs commerciaux.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mixpost
Mixpost est une plateforme d'ordonnancement et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et autres planificateurs de médias sociaux commerciaux. Elle permet aux agences, aux spécialistes du marketing et aux créateurs individuels de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, limites de publication ou quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.
L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS garde chaque publication, file d'attente programmée, événement analytique et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou imposer des limites de débit d'API.
Caractéristiques principales de Mixpost
Planification multiplateforme
Planifiez des publications sur Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, et plus encore à partir d'un calendrier unifié avec aperçu et personnalisation par plateforme.
Calendrier par glisser-déposer
Calendrier de contenu visuel avec reprogrammation par glisser-déposer, catégories à code couleur et opérations en masse pour organiser des campagnes sur plusieurs semaines.
Médiathèque
Bibliothèque de médias intégrée avec téléchargement d'images et de vidéos, détection automatique du format et ressources réutilisables dans les articles et les modèles.
Plusieurs espaces de travail
Organisez les comptes et les campagnes dans des espaces de travail distincts avec des autorisations utilisateur par espace de travail — parfait pour les agences gérant de nombreux clients.
Flux de travail d'approbation
Les files d'approbation optionnelles permettent aux membres de l'équipe de rédiger des publications pour examen avant qu'elles ne soient planifiées ou publiées, prenant en charge les flux de travail des clients d'agence.
API REST
L'API REST complète permet des intégrations avec des outils externes — générateurs de contenu, tableaux de bord analytiques ou formulaires d'inscription personnalisés alimentant des files d'attente.
Pourquoi exécuter Mixpost sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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