Misskey est une plateforme de médias sociaux open-source, riche en fonctionnalités, conçue pour le fédivers. Utilisant le protocole ActivityPub, votre instance Misskey fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fédivers, offrant à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.

Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut s'inscrire. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque que la plateforme ne disparaisse autour de vous.