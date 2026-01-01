Déployer Misskey en une installation en un clic.
Plateforme de médias sociaux fédérée open source connectant votre communauté au fédivers mondial via ActivityPub.
Choisissez un forfait VPS pour Misskey
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Misskey
Misskey est une plateforme de médias sociaux open-source, riche en fonctionnalités, conçue pour le fédivers. Utilisant le protocole ActivityPub, votre instance Misskey fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fédivers, offrant à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut s'inscrire. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque que la plateforme ne disparaisse autour de vous.
Caractéristiques principales de Misskey
Fédération ActivityPub
Votre instance se connecte à plus de 10 000 serveurs fediverse afin que les utilisateurs puissent suivre et interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma et d'autres plateformes sans quitter votre instance.
Réactions Emoji personnalisées
Réagissez à n'importe quelle publication avec n'importe quel emoji — y compris ceux que vous téléchargez — allant bien au-delà des simples « J'aime » à bouton unique de la plupart des plateformes.
Lecteur multimédia intégré
Chaque utilisateur dispose d'un espace de stockage multimédia personnel pour télécharger, organiser et réutiliser des fichiers et des images dans toutes les publications sans avoir à les télécharger à nouveau.
Système de plugins et de thèmes
Étendez Misskey avec des plugins alimentés par AiScript et appliquez des thèmes personnalisés pour personnaliser en profondeur l'interface pour votre communauté.
Visibilité flexible des notes
Chaque publication peut être définie comme publique, visible sur le fil d'actualité, réservée aux abonnés ou en message direct — offrant aux utilisateurs un contrôle précis sur qui voit quoi.
Pourquoi exécuter Misskey sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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