Déployer Mattermost en un clic.
Plateforme de messagerie d'équipe open source avec la pleine propriété des données et des contrôles de sécurité de niveau entreprise.
Choisissez un forfait VPS pour Mattermost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mattermost
Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre une messagerie de type Slack, le partage de fichiers, les appels vocaux et l'automatisation des flux de travail — sans céder le contrôle de vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion thématiques, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, conserve tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et satisfait aux exigences de souveraineté des données courantes dans les environnements gouvernementaux, financiers et de santé où les outils exclusivement basés sur le cloud ne sont pas acceptables.
Caractéristiques principales de Mattermost
Messagerie par fils de discussion
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec recherche en texte intégral sur un historique de messages illimité.
Intégrations riches
Connectez-vous à plus de 800 outils, y compris GitHub, Jira, Zoom et Jenkins, avec des webhooks, des commandes slash et une place de marché de plugins.
Voix et vidéo
Les appels audio et vidéo intégrés avec partage d'écran permettent de centraliser la collaboration, sans avoir à utiliser d'outils externes.
Sécurité d'entreprise
Le SSO, le LDAP, les autorisations basées sur les rôles et l'exportation de conformité répondent aux exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.
Propriété complète des données
Tous les messages et fichiers résident sur votre VPS — pas d'accès fournisseur, pas de frais par utilisateur, et pas de verrouillage de plateforme.
Pourquoi exécuter Mattermost sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés