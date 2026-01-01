Déployer Matrix Synapse en une installation en un clic.
Serveur de chat décentralisé et chiffré de bout en bout pour une communication sécurisée en temps réel avec prise en charge complète de la fédération.
Choisissez un forfait VPS pour Matrix Synapse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Matrix Synapse
Matrix Synapse est le homeserver de référence pour le protocole de communication ouvert Matrix, permettant la messagerie en temps réel, les appels vocaux et vidéo, le partage de fichiers et le chiffrement de bout en bout sur un réseau fédéré de serveurs. Approuvé par les gouvernements, les universités et les entreprises du monde entier, Synapse permet à vos utilisateurs de communiquer en toute sécurité tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
La fédération permet à votre serveur de se connecter de manière transparente à d'autres serveurs Matrix, afin que vos utilisateurs puissent joindre n'importe qui sur le réseau Matrix mondial. Avec des passerelles vers Slack, Discord, IRC et Telegram, Synapse s'intègre aux flux de travail de communication existants sans forcer tout le monde sur une seule plateforme.
Caractéristiques principales de Matrix Synapse
Chiffrement de bout en bout
Tous les messages privés et les discussions de groupe sont chiffrés par défaut, garantissant que les données restent privées même pour les administrateurs de serveur.
Prise en charge de la fédération
Communiquez avec les utilisateurs sur n'importe quel serveur Matrix dans le monde entier grâce à une fédération inter-serveurs transparente.
Ponts de plateforme
Connectez-vous à Slack, Discord, IRC, Telegram et d'autres plateformes via des ponts de protocole.
Chambres et espaces
Organisez les conversations avec des salons, des espaces, des fils de discussion, des réactions et la modification des messages pour une communication structurée.
Appels vocaux et vidéo
Passez des appels vocaux et vidéo VoIP directement au sein des clients Matrix sans services externes.
Intégration SSO
Authentifier les utilisateurs via les fournisseurs OIDC, SAML et CAS pour l'authentification unique d'entreprise.
Pourquoi exécuter Matrix Synapse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés