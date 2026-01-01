Déploiement de Matrix Conduit en un clic.
Homeserver Matrix léger basé sur Rust pour un chat sécurisé et fédéré avec une consommation minimale de ressources.
Choisissez un forfait VPS pour Matrix Conduit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Matrix Conduit
Matrix Conduit est un homeserver Matrix simple, rapide et fiable, écrit en Rust. Conçu comme une alternative légère à Synapse, il est livré sous forme d'un seul binaire avec une base de données RocksDB intégrée, éliminant le besoin de PostgreSQL ou d'autres services externes et réduisant considérablement l'empreinte des ressources nécessaires pour faire fonctionner votre propre serveur de chat.
L'auto-hébergement de Conduit sur un VPS vous donne la pleine propriété de l'historique des messages, des médias et des clés de chiffrement tout en restant fédéré avec le réseau Matrix mondial. Le chiffrement de bout en bout est activé par défaut, et tout client Matrix standard comme Element, FluffyChat ou Cinny se connecte immédiatement, de sorte que votre communauté continue d'utiliser les outils qu'elle connaît déjà.
Caractéristiques principales de Matrix Conduit
Faible encombrement
Un binaire Rust unique avec un magasin RocksDB intégré fonctionne confortablement sur de petits plans VPS là où Synapse aurait des difficultés.
Chiffrement de bout en bout
Les salons privés et les messages directs sont chiffrés par défaut afin que le contenu des messages reste illisible pour quiconque, à l'exception de leurs destinataires.
Fédération Matrix
Connectez-vous avec des utilisateurs sur n'importe quel autre homeserver Matrix dans le monde entier grâce au protocole Matrix ouvert et au réseau de fédération.
Aucune base de données externe
Stocke toutes les données dans une instance RocksDB embarquée, éliminant ainsi la complexité de la configuration, de l'optimisation et de la sauvegarde de PostgreSQL.
Clients standard pris en charge
Fonctionne avec Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, et tout autre client qui utilise l'API client-serveur Matrix.
Contrôle du token d'enregistrement
Limitez la création de nouveaux comptes à l'aide d'un jeton secret partagé afin que seules les personnes que vous invitez puissent s'inscrire sur votre serveur.
Pourquoi exécuter Matrix Conduit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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