Déploiement de MapStore en un clic.
Cadre WebGIS open source pour la création de cartes interactives, de tableaux de bord et de géohistoires 3D à partir de n'importe quelle source de données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MapStore
MapStore est un produit WebGIS open source développé par GeoSolutions qui permet aux équipes de créer, d'enregistrer et de partager des cartes interactives, des tableaux de bord et des géohistoires immersives directement dans le navigateur. Il prend en charge l'ensemble des standards OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) et s'intègre nativement avec GeoServer, MapServer, les services ArcGIS REST et tout backend géospatial conforme aux standards.
Basé sur OpenLayers, Leaflet et CesiumJS, MapStore unifie les visualiseurs 2D et 3D, une table d'attributs riche, des widgets de cartographie et un gestionnaire de contexte pour adapter les applications cartographiques à différents groupes d'utilisateurs. L'auto-hébergement sur un VPS dédié permet de garder les couches propriétaires, les fonds de carte et les analyses sous votre contrôle, tout en évitant la tarification par utilisateur des plateformes SIG hébergées.
Caractéristiques principales de MapStore
Cartes et tableaux de bord
Créez des cartes 2D interactives et des tableaux de bord de données avec des graphiques, des compteurs et des widgets de texte qui se mettent à jour à partir de couches WMS, WFS et WPS en direct.
3D Histoires Géographiques
Créez des géohistoires narratives avec des scènes 3D propulsées par CesiumJS, des animations de survol et des médias intégrés pour communiquer des données spatiales à des publics non-spécialistes du SIG.
Normes OGC
La prise en charge native de WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW et 3D Tiles connecte MapStore à GeoServer, MapServer et à tout service géospatial conforme.
Gestionnaire de contexte
Configurez les contextes d'application qui exposent des barres d'outils, des plugins et des couches personnalisés à des groupes d'utilisateurs spécifiques sans dupliquer la base de code.
Intégration de catalogue
Recherchez et importez des couches depuis les catalogues CSW, WMS, WMTS, TMS et ArcGIS REST directement dans le compositeur de cartes, accélérant ainsi la découverte de données.
Table d'attributs
Interrogez, filtrez et modifiez les attributs des entités vectorielles avec une table de style feuille de calcul qui se synchronise en temps réel avec la symbologie et les sélections de la carte.
Pourquoi exécuter MapStore sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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