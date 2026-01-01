Déployer de nombreuses notes en une installation en un clic.
Application de prise de notes en Markdown open source avec coffres-forts, recherche plein texte et collaboration multi-utilisateur.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Many Notes
Many Notes est une application de prise de notes Markdown auto-hébergée qui vous permet d'organiser vos pensées en coffres — des conteneurs flexibles qui regroupent ou séparent les fichiers liés, selon votre méthode de travail préférée. Les notes sont stockées à la fois dans une base de données et sur le système de fichiers, vous offrant une pleine propriété et la portabilité de votre contenu sans être lié à un format propriétaire.
Au-delà de la prise de notes basique, Many Notes prend en charge plusieurs utilisateurs avec authentification, le partage de coffres pour la collaboration en équipe, la diffusion en temps réel, les liens retour et les étiquettes pour connecter les notes associées, et une recherche plein texte rapide optimisée par Typesense. La connexion OAuth via GitHub, Google, GitLab et d'autres fournisseurs rend la gestion des accès flexible pour les individus comme pour les équipes.
Caractéristiques principales de Many Notes
Organisation du coffre-fort
Regroupez les notes dans des coffres séparés ou gardez tout dans un seul — chaque coffre est un répertoire portable vous donnant un contrôle total sur votre structure de fichiers.
Recherche en texte intégral
Une recherche rapide et tolérante aux fautes de frappe, optimisée par Typesense, vous permet de trouver instantanément n'importe quelle note dans tous vos coffres-forts.
Collaboration multi-utilisateurs
Invitez d'autres utilisateurs enregistrés à accéder à vos coffres-forts et à collaborer sur des notes en temps réel avec des interfaces à mise à jour en direct.
Prise en charge de la connexion OAuth
Authentifiez-vous avec GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack et d'autres fournisseurs OAuth pour une gestion des accès flexible et sans mot de passe.
Éditeur Markdown riche
Éditeur avancé avec sauvegarde automatique, modèles, rétroliens, balises et exportation PDF assure la fluidité de votre processus d'écriture.
Application Web Progressive
Installez Many Notes en tant que PWA pour une expérience similaire à une application native sur ordinateur de bureau et mobile, y compris la navigation hors ligne.
Pourquoi exécuter Many Notes sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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