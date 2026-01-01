Déployer Mail-Archiver avec une installation en un clic.
Plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée qui se connecte à n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 et conserve chaque message localement.
Choisissez un forfait VPS pour Mail-Archiver
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mail-Archiver
Mail-Archiver est une plateforme open source d'archivage et de recherche d'e-mails, basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Elle se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous disposiez toujours d'une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.
L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails place la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme sous votre contrôle total — pas d'accès cloud tiers, pas de frais par boîte aux lettres, et aucune dépendance vis-à-vis de la politique de rétention de votre fournisseur de messagerie. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes sur des années d'historique.
Caractéristiques principales de Mail-Archiver
Synchronisation IMAP et M365
Archive automatiquement les e-mails de n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 selon un calendrier configurable, en gardant votre copie locale toujours à jour.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans tous les e-mails et pièces jointes archivés, avec des filtres par expéditeur, plage de dates et boîte aux lettres.
Exporter et restaurer
Exportez des boîtes aux lettres entières au format .mbox ou des fichiers .eml compressés, ou restaurez les e-mails sélectionnés vers n'importe quelle boîte aux lettres de destination.
Accès multi-utilisateurs
Gérer plusieurs utilisateurs avec les rôles Administrateur, Gestionnaire autonome et Standard, chacun avec des autorisations par compte et un journal d'accès complet.
Politiques de rétention
Supprimer automatiquement les e-mails du serveur de messagerie source après un nombre de jours défini tout en conservant l'archive locale intacte.
Importation MBox et EML
Importer des archives .mbox ou .eml existantes jusqu'à 10 Go pour migrer depuis d'autres clients de messagerie ou outils d'archivage.
Pourquoi exécuter Mail-Archiver sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés