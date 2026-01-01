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Plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée qui se connecte à n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 et conserve chaque message localement.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Mail-Archiver

Mail-Archiver est une plateforme open source d'archivage et de recherche d'e-mails, basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Elle se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous disposiez toujours d'une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.

L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails place la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme sous votre contrôle total — pas d'accès cloud tiers, pas de frais par boîte aux lettres, et aucune dépendance vis-à-vis de la politique de rétention de votre fournisseur de messagerie. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes sur des années d'historique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Mail-Archiver

Synchronisation IMAP et M365

Archive automatiquement les e-mails de n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 selon un calendrier configurable, en gardant votre copie locale toujours à jour.

Recherche en texte intégral

Recherchez instantanément dans tous les e-mails et pièces jointes archivés, avec des filtres par expéditeur, plage de dates et boîte aux lettres.

Exporter et restaurer

Exportez des boîtes aux lettres entières au format .mbox ou des fichiers .eml compressés, ou restaurez les e-mails sélectionnés vers n'importe quelle boîte aux lettres de destination.

Accès multi-utilisateurs

Gérer plusieurs utilisateurs avec les rôles Administrateur, Gestionnaire autonome et Standard, chacun avec des autorisations par compte et un journal d'accès complet.

Politiques de rétention

Supprimer automatiquement les e-mails du serveur de messagerie source après un nombre de jours défini tout en conservant l'archive locale intacte.

Importation MBox et EML

Importer des archives .mbox ou .eml existantes jusqu'à 10 Go pour migrer depuis d'autres clients de messagerie ou outils d'archivage.

Pourquoi exécuter Mail-Archiver sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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