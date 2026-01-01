Déployer Littlelink-Server en un clic.
Alternative Linktree auto-hébergée et sans état pour les pages de biographie de créateurs avec des dizaines de boutons de marque sociale intégrés.
Choisissez un forfait VPS pour Littlelink-Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Littlelink-Server
Littlelink-Server est un service de lien en bio léger, open-source et sans état, conçu comme une alternative auto-hébergée à Linktree. Il affiche une seule page de destination qui regroupe tous vos liens importants - profils sociaux, chaînes de contenu, e-mail, pages de don - derrière une seule URL courte que vous pouvez placer dans n'importe quelle bio.
Étant donné que la page entière est générée à partir de variables d'environnement, il n'y a pas de base de données, pas de panneau d'administration et pas de tarification par utilisateur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient le trafic des visiteurs, l'image de marque et les analyses sur une infrastructure que vous contrôlez, avec une propriété totale du domaine et aucune donnée partagée avec une plateforme tierce.
Caractéristiques principales de Littlelink-Server
Conteneur sans état
Aucune base de données ou stockage persistant requis - la page entière est rendue à partir de variables d'environnement, ce qui rend les déploiements rapides et jetables.
Plus de 150 boutons de marque
Livré avec des boutons natifs et reconnaissables pour GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, et plus d'une centaine d'autres services prêts à l'emploi.
Thèmes clairs et sombres
Choisissez entre les modes de présentation clair et sombre intégrés pour correspondre à votre marque personnelle sans écrire de CSS personnalisé.
Ordre personnalisé des boutons
Réorganisez l'ordre d'apparition des liens en utilisant une simple liste séparée par des virgules, afin que les destinations les plus importantes restent visibles sans défilement.
Métadonnées Open Graph
Comprend des balises Open Graph et Twitter Card configurables afin que les aperçus sur les plateformes sociales affichent votre avatar, votre nom et votre biographie de manière claire.
Analyses Umami optionnelles
S'intègre avec Umami auto-hébergé pour suivre les clics sur les liens en toute confidentialité, sans cookies tiers ni traqueurs externes.
Pourquoi exécuter Littlelink-Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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