Déployer Listmonk en un clic.
Gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion performant et auto-hébergé, conçu pour des millions d'abonnés.
Choisissez un forfait VPS pour Listmonk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Listmonk
Listmonk est une plateforme de newsletter et de listes de diffusion rapide et open source, conçue en Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse de campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. L'interface utilisateur d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi de campagnes, sans le superflu des outils de marketing d'entreprise.
L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par e-mail ou par abonné, conserve vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni verrouillage fournisseur.
Caractéristiques principales de Listmonk
Segmentation des abonnés
Créez des campagnes ciblées en segmentant les abonnés avec des attributs personnalisés et des listes dynamiques basées sur des requêtes.
Analyse des campagnes
Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de rebond et les désabonnements grâce à des rapports détaillés par campagne.
Plusieurs fournisseurs SMTP
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP avec reprise sur défaillance et limitation du débit par fournisseur pour maximiser la délivrabilité.
Système de modèle
Créez des modèles d'e-mails HTML et en texte brut réutilisables avec substitution de variables pour des campagnes personnalisées.
API REST
Gérez les abonnés, les listes et les campagnes par programmation via une API REST complète.
Confidentialité & Outils RGPD
Gestion intégrée des désabonnements, gestion des rebonds et outils d'exportation de données pour la conformité réglementaire.
Pourquoi exécuter Listmonk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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