Déployer LibreDesk en un clic.
Plateforme de support client omnicanal open source avec gestion des tickets, chat en direct, boîtes de réception e-mail et gestion des SLA.
Choisissez un forfait VPS pour LibreDesk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreDesk
LibreDesk est une plateforme de support client open source qui consolide les conversations provenant des e-mails, du chat en direct et d'autres canaux dans un espace de travail d'équipe unique. Conçue pour les équipes de support de toute taille, elle couvre l'intégralité du cycle de vie du support — du premier contact à la résolution — avec des outils pour l'attribution, la priorisation, le suivi des SLA, les réponses prédéfinies et les enquêtes de satisfaction client.
L'auto-hébergement de LibreDesk donne à votre équipe la pleine propriété de l'historique des conversations et des données clients, sans frais par agent ni par ticket. Vous contrôlez l'infrastructure, les intégrations et les politiques de rétention, en connectant directement vos boîtes de réception e-mail et vos widgets de chat sans acheminer les données via une plateforme SaaS tierce.
Caractéristiques principales de LibreDesk
Boîtes de réception omnicanal
Gérez les e-mails, le chat en direct et les conversations basées sur API depuis une boîte de réception unifiée afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les onglets pour répondre.
Gestion des SLA
Définissez des objectifs de temps de réponse et de résolution par boîte de réception et recevez des alertes automatiques avant que les délais ne soient dépassés.
Règles d'automatisation
Déclencher l'attribution automatique, l'étiquetage, les changements de priorité et les réponses en fonction des conditions de la conversation et de la disponibilité des agents.
Réponses prédéfinies
Enregistrez et recherchez des modèles de réponse réutilisables afin que les agents répondent de manière cohérente aux questions courantes en quelques secondes.
Enquêtes CSAT
Envoyer automatiquement des enquêtes de satisfaction post-résolution et suivre les scores par agent, équipe et boîte de réception au fil du temps.
Pourquoi exécuter LibreDesk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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