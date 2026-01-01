Déployer Lemmy en un clic.
Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion qui permet aux communautés de gérer des forums indépendants interconnectés via le Fediverse ActivityPub.
Choisissez un forfait VPS pour Lemmy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lemmy
Lemmy est une plateforme fédérée d'agrégation de liens et de discussion, gratuite et open-source — imaginez Reddit, mais chaque serveur est géré indépendamment par sa communauté, et tous les serveurs s'interconnectent via le protocole ActivityPub afin que les utilisateurs puissent s'abonner à des communautés à travers le Fediverse. Construit en Rust pour une faible utilisation des ressources et une haute concurrence, Lemmy offre des commentaires en fil de discussion, un classement basé sur les votes, une modération communautaire personnalisée, plusieurs algorithmes de tri et une interface utilisateur web soignée.
L'auto-hébergement de Lemmy sur votre VPS permet aux organisateurs de communautés, aux groupes de loisirs et aux intérêts de niche de gérer leur propre forum sans modèles de revenus basés sur la publicité, manipulation algorithmique des flux ou collecte de données par une plateforme centrale. Le PostgreSQL inclus et l'hébergement d'images pict-rs maintiennent tout au sein de votre infrastructure.
Caractéristiques principales de Lemmy
Communautés fédérées
Les utilisateurs de toute instance Lemmy peuvent s'abonner aux communautés sur votre serveur, et vos utilisateurs peuvent s'abonner aux communautés partout dans le Fediverse.
Commentaires en fil de discussion et vote
Discussion en arborescence familière de style Reddit, avec un système de vote positif et négatif, plusieurs algorithmes de tri (populaire, meilleur, nouveau, controversé) et une profondeur de discussion infinie.
Modération par communauté
Chaque communauté a ses propres modérateurs avec des permissions granulaires, des règles personnalisées et un journal de modération dédié pour la transparence.
Hébergement d'images intégré
Le serveur pict-rs intégré permet aux utilisateurs de télécharger des images et des vidéos directement sur votre instance sans CDN externe ni services tiers.
Fonctionnalités anti-spam
CAPTCHA à l'inscription, la limitation de débit, les listes blanches et noires à l'échelle de l'instance, ainsi que les applications d'inscription configurables permettent de gérer le spam et les abus.
Applications mobiles
Plusieurs applications iOS et Android se connectent à n'importe quelle instance Lemmy, afin que les utilisateurs puissent naviguer et publier depuis n'importe quel client mobile qu'ils préfèrent.
Pourquoi exécuter Lemmy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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