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Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion qui permet aux communautés de gérer des forums indépendants interconnectés via le Fediverse ActivityPub.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Lemmy

Lemmy est une plateforme fédérée d'agrégation de liens et de discussion, gratuite et open-source — imaginez Reddit, mais chaque serveur est géré indépendamment par sa communauté, et tous les serveurs s'interconnectent via le protocole ActivityPub afin que les utilisateurs puissent s'abonner à des communautés à travers le Fediverse. Construit en Rust pour une faible utilisation des ressources et une haute concurrence, Lemmy offre des commentaires en fil de discussion, un classement basé sur les votes, une modération communautaire personnalisée, plusieurs algorithmes de tri et une interface utilisateur web soignée.

L'auto-hébergement de Lemmy sur votre VPS permet aux organisateurs de communautés, aux groupes de loisirs et aux intérêts de niche de gérer leur propre forum sans modèles de revenus basés sur la publicité, manipulation algorithmique des flux ou collecte de données par une plateforme centrale. Le PostgreSQL inclus et l'hébergement d'images pict-rs maintiennent tout au sein de votre infrastructure.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Lemmy

Communautés fédérées

Les utilisateurs de toute instance Lemmy peuvent s'abonner aux communautés sur votre serveur, et vos utilisateurs peuvent s'abonner aux communautés partout dans le Fediverse.

Commentaires en fil de discussion et vote

Discussion en arborescence familière de style Reddit, avec un système de vote positif et négatif, plusieurs algorithmes de tri (populaire, meilleur, nouveau, controversé) et une profondeur de discussion infinie.

Modération par communauté

Chaque communauté a ses propres modérateurs avec des permissions granulaires, des règles personnalisées et un journal de modération dédié pour la transparence.

Hébergement d'images intégré

Le serveur pict-rs intégré permet aux utilisateurs de télécharger des images et des vidéos directement sur votre instance sans CDN externe ni services tiers.

Fonctionnalités anti-spam

CAPTCHA à l'inscription, la limitation de débit, les listes blanches et noires à l'échelle de l'instance, ainsi que les applications d'inscription configurables permettent de gérer le spam et les abus.

Applications mobiles

Plusieurs applications iOS et Android se connectent à n'importe quelle instance Lemmy, afin que les utilisateurs puissent naviguer et publier depuis n'importe quel client mobile qu'ils préfèrent.

Pourquoi exécuter Lemmy sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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