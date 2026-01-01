Déployer Krayin CRM en une installation en un clic.
CRM Laravel open-source pour la gestion complète des prospects, contacts, pipelines et relations clients.
Choisissez un forfait VPS pour Krayin CRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Krayin CRM
Krayin CRM est un framework de gestion de la relation client gratuit et open-source, basé sur Laravel et Vue.js. Il offre aux équipes de vente un environnement de travail complet pour le cycle de vie client — de la capture et qualification des leads au suivi du pipeline, à la génération de devis et aux activités post-vente — sans licence par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de Krayin sur votre propre VPS maintient chaque lead, contact, échange d'e-mails et chiffre d'affaires au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, et permet aux développeurs d'étendre le CRM via des packages Laravel, des attributs personnalisés et des API REST pour correspondre à la manière dont votre équipe vend réellement.
Caractéristiques principales de Krayin CRM
Pipelines de vente visuels
Faites glisser les prospects à travers des étapes Kanban personnalisables afin que les commerciaux et les responsables voient toujours le statut des transactions en un coup d'œil.
Gestion des leads
Capturer des prospects à partir de formulaires web, attribuer des responsables, les évaluer par source, et convertir les prospects qualifiés en comptes et en devis.
Attributs personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés aux prospects, contacts, organisations et devis sans toucher au code, en adaptant le CRM à votre processus de vente.
Devis et produits
Générez des devis personnalisés à partir d'un catalogue de produits intégré avec des règles de taxes et de remises, puis suivez-les jusqu'à la conclusion de la vente.
Courriel et activités
Consignez les appels, les réunions et les e-mails pour n'importe quel enregistrement, avec des vues de calendrier et des rappels de suivi pour faire avancer les affaires.
Formulaires web et API
Publiez des formulaires web intégrables pour la capture de leads et utilisez l'API REST pour synchroniser les données avec votre pile marketing existante.
Pourquoi exécuter Krayin CRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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