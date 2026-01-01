Krayin CRM est un framework de gestion de la relation client gratuit et open-source, basé sur Laravel et Vue.js. Il offre aux équipes de vente un environnement de travail complet pour le cycle de vie client — de la capture et qualification des leads au suivi du pipeline, à la génération de devis et aux activités post-vente — sans licence par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

L'auto-hébergement de Krayin sur votre propre VPS maintient chaque lead, contact, échange d'e-mails et chiffre d'affaires au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, et permet aux développeurs d'étendre le CRM via des packages Laravel, des attributs personnalisés et des API REST pour correspondre à la manière dont votre équipe vend réellement.