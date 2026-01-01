Jusqu'à 69% de réduction pour Krayin CRM

Déployer Krayin CRM en une installation en un clic.

CRM Laravel open-source pour la gestion complète des prospects, contacts, pipelines et relations clients.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer Krayin CRM en une installation en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Krayin CRM

69% de réduction
KVM 1
17,99
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
65% de réduction
KVM 2
21,99
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
17,99
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
65% de réduction
KVM 2
21,99
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Krayin CRM

Krayin CRM est un framework de gestion de la relation client gratuit et open-source, basé sur Laravel et Vue.js. Il offre aux équipes de vente un environnement de travail complet pour le cycle de vie client — de la capture et qualification des leads au suivi du pipeline, à la génération de devis et aux activités post-vente — sans licence par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

L'auto-hébergement de Krayin sur votre propre VPS maintient chaque lead, contact, échange d'e-mails et chiffre d'affaires au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, et permet aux développeurs d'étendre le CRM via des packages Laravel, des attributs personnalisés et des API REST pour correspondre à la manière dont votre équipe vend réellement.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Krayin CRM

Pipelines de vente visuels

Faites glisser les prospects à travers des étapes Kanban personnalisables afin que les commerciaux et les responsables voient toujours le statut des transactions en un coup d'œil.

Gestion des leads

Capturer des prospects à partir de formulaires web, attribuer des responsables, les évaluer par source, et convertir les prospects qualifiés en comptes et en devis.

Attributs personnalisés

Ajoutez des champs personnalisés aux prospects, contacts, organisations et devis sans toucher au code, en adaptant le CRM à votre processus de vente.

Devis et produits

Générez des devis personnalisés à partir d'un catalogue de produits intégré avec des règles de taxes et de remises, puis suivez-les jusqu'à la conclusion de la vente.

Courriel et activités

Consignez les appels, les réunions et les e-mails pour n'importe quel enregistrement, avec des vues de calendrier et des rappels de suivi pour faire avancer les affaires.

Formulaires web et API

Publiez des formulaires web intégrables pour la capture de leads et utilisez l'API REST pour synchroniser les données avec votre pile marketing existante.

Pourquoi exécuter Krayin CRM sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

AFFiNE

AFFiNE

Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA

Déployer
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion.

Déployer
BeaverHabits

BeaverHabits

Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.