Déployer Kodi en un clic.
Serveur de médiathèque Kodi sans interface graphique pour centraliser et partager votre base de données multimédia sur plusieurs instances Kodi.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kodi
Ce déploiement Kodi sans affichage exécute un serveur de bibliothèque multimédia persistant sans écran, permettant à plusieurs clients Kodi sur votre réseau de partager une base de données centralisée unique, basée sur MariaDB. Plutôt que chaque instance Kodi ne maintienne sa propre bibliothèque séparée, tous les clients se connectent à la base de données partagée pour un historique de visionnage, des évaluations et des métadonnées unifiés. Une interface web intégrée vous permet de gérer les sources multimédias, de déclencher des analyses de bibliothèque et d'installer des extensions depuis n'importe quel navigateur.
L'auto-hébergement sur un VPS rend votre bibliothèque Kodi partagée toujours disponible pour chaque client de votre réseau, qu'une autre machine soit en cours d'exécution ou non. Connectez vos autres installations Kodi aux ports de la base de données et de l'interface web du déploiement pour commencer à partager votre bibliothèque.
Caractéristiques principales de Kodi
Médiathèque centralisée
Hébergez une base de données multimédia partagée basée sur MariaDB à laquelle tous vos clients Kodi se connectent, éliminant les bibliothèques en double et gardant l'historique de visionnage synchronisé.
Gestion basée sur navigateur
Configurez les sources multimédias, recherchez de nouveaux contenus et gérez les extensions via l'interface web de Kodi sans avoir besoin d'un affichage physique.
Historique de visionnage unifié
Tous les clients Kodi connectés partagent la même progression de lecture, les notes et les métadonnées, ce qui vous permet de reprendre le contenu depuis n'importe quel appareil.
Serveur de bibliothèque permanent
Fonctionnant sur un VPS, votre serveur de bibliothèque reste disponible 24 heures sur 24, même lorsque les ordinateurs personnels ou les lecteurs multimédias sont éteints.
Gestion des extensions
Installez et gérez les extensions Kodi à distance via l'interface web, étendant les fonctionnalités sans accès direct au conteneur.
Pourquoi exécuter Kodi sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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