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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Kiwix-serve

Kiwix-serve est le serveur HTTP officiel du projet Kiwix qui transforme les archives ZIM en une bibliothèque rapide, consultable et accessible via un navigateur. ZIM est un format d'archive compressé ouvert qui capture des sites web entiers — Wikipédia, Project Gutenberg, Stack Exchange, les conférences TED, MDN, Khan Academy, et des centaines d'autres — pour une lecture entièrement hors ligne.

L'auto-hébergement de Kiwix-serve sur un VPS vous offre une bibliothèque de référence permanente, toujours en ligne, qui ne dépend pas de l'internet public, de la disponibilité du site original ou des paywalls en amont. Déposez les fichiers ZIM dans le volume de données de la bibliothèque officielle Kiwix et le serveur les rechargera à chaud, exposant une interface web unifiée avec recherche plein texte à travers chaque archive que vous chargez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Kiwix-serve

Rechargement à chaud de la bibliothèque ZIM

Déposez les nouveaux fichiers ZIM dans le volume de données et kiwix-serve les détecte automatiquement grâce au moniteur de bibliothèque intégré — aucun redémarrage n'est nécessaire.

Recherche en texte intégral

Recherchez dans chaque archive chargée avec un index plein texte intégré, y compris la suggestion au fur et à mesure de la saisie pour des recherches rapides sur Wikipédia ou tout autre ZIM.

Apportez votre propre contenu

Choisissez n'importe quel ZIM du catalogue officiel de Kiwix — Wikipédia complet, Project Gutenberg, les dumps de Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, et de nombreuses autres archives de référence.

Optimisé pour la lecture hors ligne

La compression ZIM maintient un faible encombrement de stockage et des recherches rapides, de sorte qu'un seul VPS peut servir d'énormes archives de référence sans dépendances externes.

Catalogue OPDS embarqué

Expose un flux OPDS de votre bibliothèque afin que les lecteurs Kiwix mobiles et de bureau puissent découvrir et télécharger des titres directement depuis votre serveur.

Amorcé au premier démarrage

Une URL de téléchargement ZIM facultative récupère automatiquement votre première archive au moment du déploiement, afin que le serveur soit consultable dès qu'il est en ligne.

Pourquoi exécuter Kiwix-serve sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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