Déployer Keila en un clic.
Plateforme de newsletter et de marketing par e-mail open-source conçue comme une alternative auto-hébergée à Mailchimp, Brevo et Sendinblue.
Choisissez un forfait VPS pour Keila
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Keila
Keila est une plateforme open source de newsletter et de marketing par e-mail qui vous permet de développer, segmenter et atteindre votre liste d'abonnés sans dépendre de Mailchimp, Brevo ou d'autres SaaS commerciaux. Conçue en Elixir et Phoenix pour une haute délivrabilité et un débit concurrentiel, elle offre un éditeur glisser-déposer épuré, des campagnes automatisées, des tests A/B, la segmentation des abonnés et des flux de confirmation de double opt-in — le tout soutenu par votre propre fournisseur SMTP afin que vous gardiez le contrôle total de la réputation d'envoi et des données de contact.
L'auto-hébergement de Keila sur votre VPS offre aux newsletters, aux éditeurs indépendants et aux petites entreprises un nombre illimité d'abonnés et d'envois sans la tarification par contact qui devient douloureuse au-delà de quelques milliers de lecteurs. Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, votre propre postfix — et maîtrisez chaque relation avec vos abonnés.
Caractéristiques principales de Keila
Éditeur par glisser-déposer
Un éditeur visuel de newsletters doté de blocs réutilisables, d'une fonction de téléchargement d'images et d'un aperçu en direct facilite la création de campagnes pour les non-développeurs.
Segmentation des abonnés
Définissez des segments basés sur les balises d'abonnement, les champs personnalisés ou les modèles d'activité, puis envoyez des campagnes ciblées à des segments d'audience spécifiques.
Confirmation d'abonnement en 2 étapes
Le flux de confirmation intégré impose le double opt-in par défaut, protégeant la réputation de l'expéditeur et assurant la conformité CAN-SPAM et GDPR.
Apportez votre propre SMTP
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ou votre propre postfix — et maîtrisez la délivrabilité et la réputation de l'expéditeur.
Analyses d'ouverture et de clics
Le suivi des ouvertures et des clics par campagne, avec les taux de désabonnement et les rapports de rebond, aide à affiner les lignes d'objet et le contenu au fil du temps.
API et webhooks
L'intégration complète de l'API REST et des webhooks vous permet de synchroniser automatiquement les abonnés depuis des CRM externes, des plateformes e-commerce ou des formulaires d'inscription.
Pourquoi exécuter Keila sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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