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Plateforme de newsletter et de marketing par e-mail open-source conçue comme une alternative auto-hébergée à Mailchimp, Brevo et Sendinblue.

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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Keila

Keila est une plateforme open source de newsletter et de marketing par e-mail qui vous permet de développer, segmenter et atteindre votre liste d'abonnés sans dépendre de Mailchimp, Brevo ou d'autres SaaS commerciaux. Conçue en Elixir et Phoenix pour une haute délivrabilité et un débit concurrentiel, elle offre un éditeur glisser-déposer épuré, des campagnes automatisées, des tests A/B, la segmentation des abonnés et des flux de confirmation de double opt-in — le tout soutenu par votre propre fournisseur SMTP afin que vous gardiez le contrôle total de la réputation d'envoi et des données de contact.

L'auto-hébergement de Keila sur votre VPS offre aux newsletters, aux éditeurs indépendants et aux petites entreprises un nombre illimité d'abonnés et d'envois sans la tarification par contact qui devient douloureuse au-delà de quelques milliers de lecteurs. Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, votre propre postfix — et maîtrisez chaque relation avec vos abonnés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Keila

Éditeur par glisser-déposer

Un éditeur visuel de newsletters doté de blocs réutilisables, d'une fonction de téléchargement d'images et d'un aperçu en direct facilite la création de campagnes pour les non-développeurs.

Segmentation des abonnés

Définissez des segments basés sur les balises d'abonnement, les champs personnalisés ou les modèles d'activité, puis envoyez des campagnes ciblées à des segments d'audience spécifiques.

Confirmation d'abonnement en 2 étapes

Le flux de confirmation intégré impose le double opt-in par défaut, protégeant la réputation de l'expéditeur et assurant la conformité CAN-SPAM et GDPR.

Apportez votre propre SMTP

Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ou votre propre postfix — et maîtrisez la délivrabilité et la réputation de l'expéditeur.

Analyses d'ouverture et de clics

Le suivi des ouvertures et des clics par campagne, avec les taux de désabonnement et les rapports de rebond, aide à affiner les lignes d'objet et le contenu au fil du temps.

API et webhooks

L'intégration complète de l'API REST et des webhooks vous permet de synchroniser automatiquement les abonnés depuis des CRM externes, des plateformes e-commerce ou des formulaires d'inscription.

Pourquoi exécuter Keila sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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