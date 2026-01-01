Déployer InvoiceShelf en un clic.
Plateforme de facturation open source auto-hébergée pour les freelances et les petites entreprises, anciennement connue sous le nom de Crater.
Choisissez un forfait VPS pour InvoiceShelf
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec InvoiceShelf
InvoiceShelf est une plateforme de facturation et de gestion des paiements auto-hébergée pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'une solution de facturation professionnelle sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du flux de travail de facturation : clients, articles, factures, devis, dépenses et paiements — avec la prise en charge de plusieurs devises, taux de TVA et modèles PDF personnalisables.
Héberger InvoiceShelf sur votre propre VPS maintient la confidentialité de vos données financières et de vos dossiers clients sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce à l'intégration native de la passerelle de paiement Stripe et à un portail client où les clients peuvent consulter et payer les factures en ligne, vous bénéficiez d'une expérience de facturation soignée sans frais par facture ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de InvoiceShelf
Factures et devis
Créez des factures et des devis professionnels avec des modèles personnalisables et la génération automatique de PDF pour chaque document.
Portail de paiement en ligne
Les clients peuvent consulter, télécharger et payer leurs factures en ligne via un portail en libre-service avec l'intégration de la passerelle de paiement Stripe.
Suivi des dépenses
Enregistrez et catégorisez les dépenses professionnelles avec les factures pour conserver une vue financière complète au même endroit.
Support multi-devises
Facturer les clients dans leur devise locale avec des taux de change configurables et la sélection de la devise par facture.
Gestion fiscale
Définissez plusieurs taux de taxe et appliquez-les par article ou par facture pour gérer la TVA, la TPS et d'autres structures fiscales.
Pourquoi exécuter InvoiceShelf sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.