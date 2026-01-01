Déployer Invoice Ninja en un clic.
Plateforme open source de facturation et de paiements conçue pour les freelances et les petites entreprises.
Choisissez un forfait VPS pour Invoice Ninja
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Invoice Ninja
Invoice Ninja est une plateforme open-source riche en fonctionnalités pour créer des factures, suivre les dépenses, gérer les clients et accepter les paiements. Plébiscitée par plus de 100 000 entreprises dans le monde, elle prend en charge plus de 40 passerelles de paiement, les rappels automatisés, les factures récurrentes et le suivi du temps — le tout dans une seule application auto-hébergée.
L'exécution d'Invoice Ninja sur votre propre VPS maintient vos données financières sous votre contrôle, sans frais par transaction, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous obtenez la pleine propriété des dossiers clients, de l'historique des paiements et des rapports financiers sans partager de données commerciales sensibles avec des fournisseurs SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Invoice Ninja
Paiements multi-passerelles
Accepter les paiements via Stripe, PayPal, Authorize.net et plus de 40 autres passerelles directement sur les factures destinées aux clients sans abonnements supplémentaires.
Factures récurrentes
Automatisez la facturation pour les clients au forfait avec des factures programmées qui sont générées et envoyées selon un cycle configuré sans intervention manuelle.
Suivi du temps
Enregistrez les heures facturables avec le minuteur intégré et convertissez le temps suivi directement en postes de facture en un seul clic.
Portail client
Offrez à vos clients un portail de libre-service personnalisé pour consulter les factures, effectuer des paiements et télécharger les relevés sans vous contacter directement.
Gestion des dépenses
Suivez les dépenses professionnelles, joignez les reçus et convertissez les dépenses en frais facturables aux clients dans un flux de travail fluide.
Pourquoi exécuter Invoice Ninja sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.