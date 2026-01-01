Horilla est une plateforme de gestion des ressources humaines et de CRM entièrement open-source, construite sur Django et PostgreSQL. Elle unifie l'ensemble du cycle de vie des employés — recrutement, intégration, présence, congés, paie, performance, support technique et départ — ainsi qu'un CRM intégré pour les pipelines de vente et les dossiers clients, remplaçant plusieurs outils SaaS par une seule pile auto-hébergée.

L'auto-hébergement de Horilla sur votre propre VPS maintient les données sensibles des employés, les salaires et les dossiers clients sous votre contrôle direct, sans frais par utilisateur. Vous conservez un accès complet à la base de données pour les rapports personnalisés et les intégrations, ainsi que la liberté d'étendre les modules sans dépendre des feuilles de route des fournisseurs.