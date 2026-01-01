Déployer Horilla en une installation en un clic.
Plateforme open-source gratuite de gestion des ressources humaines (RH) et de la relation client (CRM) couvrant les employés, la paie, le recrutement et la présence.
Choisissez un forfait VPS pour Horilla
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Horilla
Horilla est une plateforme de gestion des ressources humaines et de CRM entièrement open-source, construite sur Django et PostgreSQL. Elle unifie l'ensemble du cycle de vie des employés — recrutement, intégration, présence, congés, paie, performance, support technique et départ — ainsi qu'un CRM intégré pour les pipelines de vente et les dossiers clients, remplaçant plusieurs outils SaaS par une seule pile auto-hébergée.
L'auto-hébergement de Horilla sur votre propre VPS maintient les données sensibles des employés, les salaires et les dossiers clients sous votre contrôle direct, sans frais par utilisateur. Vous conservez un accès complet à la base de données pour les rapports personnalisés et les intégrations, ainsi que la liberté d'étendre les modules sans dépendre des feuilles de route des fournisseurs.
Caractéristiques principales de Horilla
Recrutement et intégration
Suivez les offres d'emploi, les pipelines de candidats, les étapes d'entretien et les tâches d'intégration sans ATS ou outil d'intégration séparé.
Présences et congés
Gérer les plannings de travail, la présence biométrique, les droits aux congés et les flux d'approbation pour l'ensemble du personnel.
Paie intégrée
Configurez les contrats, les indemnités, les déductions et les règles fiscales, puis exécutez les cycles de paie avec la génération de fiches de paie directement dans Horilla.
Performance et objectifs
Définissez les KPI et les OKR, menez des cycles de feedback à 360 degrés et liez les objectifs individuels aux objectifs organisationnels.
CRM intégré
Gérez les leads, les opportunités, les comptes clients et les pipelines de vente aux côtés des données RH dans une base de données unifiée unique.
API REST modulaire
Chaque module est livré avec une API REST documentée pour intégrer Horilla avec les fournisseurs de paie, les systèmes d'identité et les outils de BI.
Pourquoi exécuter Horilla sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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