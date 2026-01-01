Déployez Hi.Events en une installation en un clic.
Plateforme open source de gestion d'événements et de billetterie pour les conférences, les ateliers et les rencontres.
Choisissez un forfait VPS pour Hi.Events
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hi.Events
Hi.Events est une plateforme moderne et open source de gestion d'événements et de billetterie, conçue pour les organisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs événements sans avoir à payer de frais par billet aux plateformes commerciales. Elle gère l'intégralité du cycle de vie de l'événement — de la publication des pages d'événements et la vente de billets à l'enregistrement des participants et à l'analyse des ventes — le tout depuis un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS maintient les données des participants, la configuration des paiements et le contenu de l'événement sous votre contrôle. Au lieu de perdre un pourcentage sur chaque billet au profit d'un fournisseur SaaS, vous payez un coût VPS fixe, quel que soit le nombre de billets vendus, et vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque.
Caractéristiques principales de Hi.Events
Pages d'événements personnalisables
Créez des pages d'événements de marque avec des noms de domaine personnalisés, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil adaptées à votre organisation.
Ventes de billets Stripe
Vendez des billets payants et gratuits avec l'intégration native de Stripe, des codes promotionnels, des limites de capacité et des règles de tarification échelonnée.
Enregistrement QR
Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur des appareils mobiles.
Gestion des commandes
Suivre les commandes, émettre des remboursements, renvoyer les billets et exporter les listes de participants pour l'impression de badges ou les suivis post-événement.
Analyse des ventes
Surveillez les ventes de billets, les revenus et les tendances de fréquentation en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés et des rapports par événement.
API REST et Webhooks
Intégrez Hi.Events avec des CRM, des listes de diffusion ou des flux de travail personnalisés grâce à une API REST documentée et un système de webhook.
Pourquoi exécuter Hi.Events sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.