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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec HFS

HFS (Serveur de fichiers HTTP) est un serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé qui transforme votre VPS en un centre de partage de fichiers entièrement fonctionnel et accessible depuis n'importe quel navigateur. Il offre une interface web propre et réactive pour la navigation, le téléchargement et le téléversement de fichiers sans nécessiter l'installation d'aucun logiciel client.

Avec des comptes utilisateurs intégrés, un contrôle d'accès par dossier, une limitation de bande passante et un système de fichiers virtuel, HFS vous donne un contrôle total sur qui peut accéder à quels fichiers. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage et une bande passante illimités sans frais mensuels par utilisateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de HFS

Système de fichiers virtuel

Organisez le contenu partagé dans une structure de dossiers virtuels indépendante de la disposition réelle de votre disque, vous donnant un contrôle total sur ce que les utilisateurs voient.

Comptes utilisateur et autorisations

Créez des comptes avec des autorisations de lecture, d'écriture et de suppression par dossier afin que les différents utilisateurs n'accèdent qu'aux fichiers qu'ils sont autorisés à voir.

Téléchargements et téléversements reprenables

Prend en charge les transferts reprenables afin que les opérations sur les fichiers volumineux survivent aux interruptions réseau sans devoir recommencer depuis le début.

Limitation de la bande passante

Définissez des limites de vitesse d'envoi et de téléchargement par utilisateur ou globalement pour que votre serveur reste réactif même lors de transferts de fichiers importants.

Système de plugins

Étendez HFS avec des plugins communautaires pour les miniatures, l'authentification LDAP, la protection anti-force brute, les thèmes, et plus encore.

Pourquoi exécuter HFS sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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