ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée et open-source, qui capture les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits, afin de garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis de l'Internet Archive pour le contenu essentiel à votre travail.

L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — essentielle pour les flux de travail juridiques, de conformité et journalistiques où la chaîne de traçabilité est primordiale. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte intégré Sonic permet de retrouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.