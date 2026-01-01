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Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui préserve les pages web, les vidéos et les documents sous plusieurs formats pour un accès permanent.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ArchiveBox

ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée et open-source, qui capture les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits, afin de garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis de l'Internet Archive pour le contenu essentiel à votre travail.

L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — essentielle pour les flux de travail juridiques, de conformité et journalistiques où la chaîne de traçabilité est primordiale. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte intégré Sonic permet de retrouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ArchiveBox

Archivage multi-format

Capturez chaque page simultanément en HTML, PDF, capture d'écran, WARC et médias extraits, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.

Recherche plein texte

Trouvez n'importe quel mot ou phrase dans l'ensemble de vos archives instantanément grâce au moteur de recherche Sonic intégré, sans parcourir manuellement les dossiers ni vous fier à une correspondance de nom de fichier imprécise.

Prise de rendez-vous automatisée

Mettre en place l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.

Prise en charge étendue de l'importation

Importez directement depuis les marque-pages du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, facilitant la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.

Rendu JavaScript

Archivez des pages rendues dynamiquement et des applications à page unique en utilisant l'environnement de navigateur NoVNC intégré, capturant du contenu que de simples récupérateurs HTML manquent entièrement.

Pourquoi exécuter ArchiveBox sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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