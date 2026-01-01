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Interface utilisateur web pour restic qui rend les sauvegardes planifiées, la navigation et les restaurations accessibles depuis n'importe quel navigateur.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Backrest

Backrest est une interface web auto-hébergée pour restic, le programme de sauvegarde rapide et sécurisé. Elle intègre les puissantes fonctionnalités de déduplication et de chiffrement de restic dans une interface utilisateur (UI) épurée basée sur un navigateur, vous permettant de créer des plans de sauvegarde, de les planifier avec cron, et de restaurer des fichiers individuels sans jamais toucher à la ligne de commande.

Étant donné que Backrest stocke les instantanés via restic, les sauvegardes sont chiffrées au repos et prennent en charge des dizaines de solutions de stockage — disque local, stockage d'objets compatible S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, et bien plus encore. L'auto-hébergement de Backrest maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement ni verrouillage propriétaire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Backrest

Plans de sauvegarde planifiés

Définissez des planifications basées sur cron par dépôt afin que les sauvegardes s'exécutent automatiquement sans intervention manuelle.

Restauration basée sur navigateur

Parcourez le contenu de l'instantané et restaurez des fichiers ou des répertoires individuels directement depuis l'interface utilisateur web.

Stockage multi-backends

Stockez les sauvegardes sur un disque local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, et plus encore via les backends restic natifs.

Chiffrement de bout en bout

Tous les instantanés sont chiffrés par restic avant de quitter l'hôte, garantissant que les données restent privées sur n'importe quel backend de stockage.

Déduplication et compression

Le découpage par contenu de Restic déduplique les données entre les instantanés, réduisant considérablement l'utilisation du stockage au fil du temps.

Pourquoi exécuter Backrest sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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