Déployer Backrest en un clic.
Interface utilisateur web pour restic qui rend les sauvegardes planifiées, la navigation et les restaurations accessibles depuis n'importe quel navigateur.
Choisissez un forfait VPS pour Backrest
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Backrest
Backrest est une interface web auto-hébergée pour restic, le programme de sauvegarde rapide et sécurisé. Elle intègre les puissantes fonctionnalités de déduplication et de chiffrement de restic dans une interface utilisateur (UI) épurée basée sur un navigateur, vous permettant de créer des plans de sauvegarde, de les planifier avec cron, et de restaurer des fichiers individuels sans jamais toucher à la ligne de commande.
Étant donné que Backrest stocke les instantanés via restic, les sauvegardes sont chiffrées au repos et prennent en charge des dizaines de solutions de stockage — disque local, stockage d'objets compatible S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, et bien plus encore. L'auto-hébergement de Backrest maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement ni verrouillage propriétaire.
Caractéristiques principales de Backrest
Plans de sauvegarde planifiés
Définissez des planifications basées sur cron par dépôt afin que les sauvegardes s'exécutent automatiquement sans intervention manuelle.
Restauration basée sur navigateur
Parcourez le contenu de l'instantané et restaurez des fichiers ou des répertoires individuels directement depuis l'interface utilisateur web.
Stockage multi-backends
Stockez les sauvegardes sur un disque local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, et plus encore via les backends restic natifs.
Chiffrement de bout en bout
Tous les instantanés sont chiffrés par restic avant de quitter l'hôte, garantissant que les données restent privées sur n'importe quel backend de stockage.
Déduplication et compression
Le découpage par contenu de Restic déduplique les données entre les instantanés, réduisant considérablement l'utilisation du stockage au fil du temps.
Pourquoi exécuter Backrest sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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