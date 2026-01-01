Déployer AList en un clic.
Serveur de liste de fichiers et WebDAV auto-hébergé qui unifie des dizaines de fournisseurs de stockage cloud derrière une interface web unique.
Choisissez un forfait VPS pour AList
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AList
AList est un programme de liste de fichiers open source qui réunit le stockage local et les lecteurs cloud sous une seule interface web. Il prend en charge plus de 30 backends de stockage — y compris OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, et de nombreux fournisseurs régionaux — vous permettant de parcourir, prévisualiser et télécharger des fichiers depuis tous ces services sans changer d'application ni vous connecter à plusieurs reprises.
L'auto-hébergement d'AList sur votre propre VPS maintient les identifiants de stockage et les politiques d'accès sous votre contrôle tout en exposant vos fichiers via une interface web rapide et un point d'accès WebDAV entièrement conforme. C'est un moyen pratique de consolider les comptes cloud dispersés et les lecteurs partagés en une seule passerelle privée.
Caractéristiques principales de AList
Backends multi-stockage
Montez plus de 30 fournisseurs — disque local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, et plus encore — dans une arborescence de fichiers unifiée unique.
Serveur WebDAV
Exposer chaque stockage connecté comme un point d'accès WebDAV unique en lecture/écriture qui se monte proprement dans macOS, Windows et les clients mobiles.
Aperçus dans le navigateur
Diffusez et prévisualisez des images, des vidéos, des fichiers audio, des PDF, des documents Office et du code sans télécharger les fichiers au préalable.
Partage granulaire
Générez des liens de partage protégés par mot de passe avec expiration optionnelle afin que les destinataires externes ne voient que les fichiers que vous choisissez.
Téléchargements hors ligne
Intégrez avec aria2 ou qBittorrent pour récupérer des fichiers depuis des URL et des torrents directement dans n'importe quel backend de stockage monté.
Pourquoi exécuter AList sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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