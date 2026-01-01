Déployer GoWA en un clic.
API REST WhatsApp légère et interface web construite avec Go pour l'automatisation de la messagerie multi-appareils.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) est un serveur API REST open-source qui se connecte à WhatsApp via le protocole multi-appareil. Il offre une interface utilisateur web épurée pour gérer les sessions WhatsApp et une API REST complète pour envoyer des messages, gérer les contacts et gérer les webhooks — le tout depuis votre propre serveur.
L'auto-hébergement de GoWA sur votre VPS garantit que les données de votre session WhatsApp restent privées, que votre API n'a aucune limite de débit imposée par des fournisseurs tiers, et que vous conservez un contrôle total sur le routage des messages et les intégrations de webhooks.
Caractéristiques principales de GoWA
API REST
API HTTP complète pour l'envoi de messages texte, d'images, de documents et de localisation par programmation depuis n'importe quel langage ou outil.
Prise en charge multi-appareils
Connectez plusieurs comptes WhatsApp à une seule instance de serveur sans avoir besoin de connexions téléphoniques distinctes.
Interface web
Interface web intégrée pour le scan de codes QR, la gestion de sessions et le test d'appels API sans écrire de code.
Intégration de webhook
Transférez les messages entrants vers vos propres points de terminaison pour l'automatisation des chatbots, l'intégration CRM ou les flux de travail de notification.
Authentification de base
Protéger l'API et l'UI web avec des identifiants utilisateur/mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé.
Pourquoi exécuter GoWA sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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