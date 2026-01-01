Gotify est un serveur de notifications push léger et open-source qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages en temps réel. Une API REST simple facilite l'intégration des notifications provenant de scripts, d'outils de surveillance, de tâches cron et d'applications sans dépendre de Firebase, Pushover ou de tout autre service tiers. Il prend en charge plusieurs applications clientes et organise les notifications par source avec des niveaux de priorité.

L'auto-hébergement de Gotify conserve toutes les données de notification sur votre propre VPS, garantissant ainsi la confidentialité et la disponibilité. Son empreinte minimale en ressources signifie qu'il fonctionne confortablement aux côtés d'autres applications sans concurrencer la mémoire ou le CPU.