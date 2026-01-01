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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec GeoNetwork

GeoNetwork est une application de catalogue open source basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées au sein des organisations. Développée sous la fondation OSGeo, elle offre l'édition de métadonnées, la recherche fédérée et un visualiseur de cartes intégré qui fonctionnent nativement avec les normes ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records.

L'auto-hébergement de GeoNetwork permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de collecte et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, de sorte que le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de GeoNetwork

Catalogue de métadonnées spatiales

Gérer les enregistrements conformes aux normes ISO 19115/19139, Dublin Core et INSPIRE, avec validation intégrée et édition par modèle.

Collecte fédérée

Extraire les métadonnées de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS et d'autres nœuds GeoNetwork selon un calendrier pour construire une couche de découverte unique.

Recherche Elasticsearch

Recherche spatiale en texte intégral et à facettes, alimentée par un backend Elasticsearch intégré, pour des résultats en une fraction de seconde sur des millions d'enregistrements.

Visionneuse de carte intégrée

Prévisualiser les couches WMS, WMTS et WFS directement depuis un enregistrement à l'aide du client cartographique intégré basé sur OpenLayers.

OGC API Enregistrements

Exposer le contenu du catalogue via CSW 2.0.2 et la norme moderne OGC API Records pour les intégrations de géoportails en aval.

Backend PostGIS

Livré avec une base de données PostGIS afin que les géométries spatiales, les liens et les règles d'accès persistent dans un moteur SIG open source éprouvé.

Pourquoi exécuter GeoNetwork sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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