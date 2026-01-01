Déployer GeoNetwork en une installation en un clic.
Application de catalogue open-source pour la gestion des métadonnées géospatiales, des jeux de données et des services de cartes interactifs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GeoNetwork
GeoNetwork est une application de catalogue open source basée sur des standards, conçue pour gérer les ressources géoréférencées au sein des organisations. Développée sous la fondation OSGeo, elle offre l'édition de métadonnées, la recherche fédérée et un visualiseur de cartes intégré qui fonctionnent nativement avec les normes ISO 19115/19139, Dublin Core et OGC API Records.
L'auto-hébergement de GeoNetwork permet de garder un contrôle total sur les jeux de données géospatiales sensibles, les identifiants de collecte et les politiques d'accès sur votre propre VPS. Ce modèle intègre PostGIS pour le stockage relationnel et Elasticsearch pour une recherche indexée rapide, de sorte que le catalogue est prêt pour la production dès son démarrage.
Caractéristiques principales de GeoNetwork
Catalogue de métadonnées spatiales
Gérer les enregistrements conformes aux normes ISO 19115/19139, Dublin Core et INSPIRE, avec validation intégrée et édition par modèle.
Collecte fédérée
Extraire les métadonnées de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS et d'autres nœuds GeoNetwork selon un calendrier pour construire une couche de découverte unique.
Recherche Elasticsearch
Recherche spatiale en texte intégral et à facettes, alimentée par un backend Elasticsearch intégré, pour des résultats en une fraction de seconde sur des millions d'enregistrements.
Visionneuse de carte intégrée
Prévisualiser les couches WMS, WMTS et WFS directement depuis un enregistrement à l'aide du client cartographique intégré basé sur OpenLayers.
OGC API Enregistrements
Exposer le contenu du catalogue via CSW 2.0.2 et la norme moderne OGC API Records pour les intégrations de géoportails en aval.
Backend PostGIS
Livré avec une base de données PostGIS afin que les géométries spatiales, les liens et les règles d'accès persistent dans un moteur SIG open source éprouvé.
Pourquoi exécuter GeoNetwork sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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