Déployer Friendica en installation en un clic.
Réseau social fediverse mature et auto-hébergé qui fédère avec Mastodon, Diaspora, ActivityPub, et plus encore.
Choisissez un forfait VPS pour Friendica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Friendica
Friendica est l'un des réseaux sociaux auto-hébergés les plus anciens et les plus interopérables du fediverse. Il fédère simultanément via ActivityPub, Diaspora et son propre protocole DFRN — ce qui signifie que votre instance Friendica peut se connecter à Mastodon, Misskey, Pixelfed, aux pods Diaspora et à des dizaines d'autres réseaux à partir d'un seul compte. Contrairement aux plateformes plus récentes qui se concentrent sur un seul protocole, Friendica a été conçu spécifiquement pour une portée de fédération maximale sur l'ensemble du web social décentralisé.
Exécuter Friendica sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de votre identité sociale et de vos données. Vous choisissez les règles, décidez avec quels réseaux fédérer, et gardez tous les messages, contacts et médias sous votre contrôle direct — sans publicité et sans plateforme qui puisse disparaître ou modifier ses conditions demain.
Caractéristiques principales de Friendica
Fédération universelle
Se connecte simultanément aux réseaux ActivityPub, Diaspora et DFRN — suivez et interagissez avec les utilisateurs de Mastodon, Misskey, Pixelfed et Diaspora depuis un seul compte.
Formats de publication enrichis
Prend en charge les publications longues avec un formatage BBCode et Markdown complet, des images intégrées, des pièces jointes et des sondages — bien au-delà de la limite de 500 caractères des plateformes de microblogging.
Contacts : la confidentialité avant tout
Contrôles d'audience granulaires par publication — partagez avec tout le monde, des groupes de contacts spécifiques ou des individus — vous offrant une confidentialité de niveau Mastodon avec des mécanismes de groupe de style Facebook.
Forum et canaux de groupe
Créez des comptes de forum thématiques auxquels tout utilisateur du fédivers peut s'abonner, permettant des discussions communautaires en fil de discussion au-delà des frontières du réseau.
Événements et calendrier
Création d'événements intégrée avec RSVP et un calendrier personnel qui se synchronise avec les contacts fédérés, utile pour la coordination communautaire sans outils externes.
Écosystème de plugins
Étendez Friendica avec des modules complémentaires officiels pour l'authentification LDAP, le stockage S3, les notifications push, des fournisseurs OAuth supplémentaires et la publication croisée vers d'autres plateformes.
Pourquoi exécuter Friendica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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