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Réseau social fediverse mature et auto-hébergé qui fédère avec Mastodon, Diaspora, ActivityPub, et plus encore.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Friendica

Friendica est l'un des réseaux sociaux auto-hébergés les plus anciens et les plus interopérables du fediverse. Il fédère simultanément via ActivityPub, Diaspora et son propre protocole DFRN — ce qui signifie que votre instance Friendica peut se connecter à Mastodon, Misskey, Pixelfed, aux pods Diaspora et à des dizaines d'autres réseaux à partir d'un seul compte. Contrairement aux plateformes plus récentes qui se concentrent sur un seul protocole, Friendica a été conçu spécifiquement pour une portée de fédération maximale sur l'ensemble du web social décentralisé.

Exécuter Friendica sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de votre identité sociale et de vos données. Vous choisissez les règles, décidez avec quels réseaux fédérer, et gardez tous les messages, contacts et médias sous votre contrôle direct — sans publicité et sans plateforme qui puisse disparaître ou modifier ses conditions demain.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Friendica

Fédération universelle

Se connecte simultanément aux réseaux ActivityPub, Diaspora et DFRN — suivez et interagissez avec les utilisateurs de Mastodon, Misskey, Pixelfed et Diaspora depuis un seul compte.

Formats de publication enrichis

Prend en charge les publications longues avec un formatage BBCode et Markdown complet, des images intégrées, des pièces jointes et des sondages — bien au-delà de la limite de 500 caractères des plateformes de microblogging.

Contacts : la confidentialité avant tout

Contrôles d'audience granulaires par publication — partagez avec tout le monde, des groupes de contacts spécifiques ou des individus — vous offrant une confidentialité de niveau Mastodon avec des mécanismes de groupe de style Facebook.

Forum et canaux de groupe

Créez des comptes de forum thématiques auxquels tout utilisateur du fédivers peut s'abonner, permettant des discussions communautaires en fil de discussion au-delà des frontières du réseau.

Événements et calendrier

Création d'événements intégrée avec RSVP et un calendrier personnel qui se synchronise avec les contacts fédérés, utile pour la coordination communautaire sans outils externes.

Écosystème de plugins

Étendez Friendica avec des modules complémentaires officiels pour l'authentification LDAP, le stockage S3, les notifications push, des fournisseurs OAuth supplémentaires et la publication croisée vers d'autres plateformes.

Pourquoi exécuter Friendica sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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