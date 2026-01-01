Foxel est une plateforme de stockage cloud privé open-source qui unifie les fichiers provenant de disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox et d'autres backends derrière une interface web unique. Sa caractéristique principale est la recherche sémantique basée sur l'IA, qui vous permet de trouver des photos, des vidéos et des documents par des descriptions en langage naturel plutôt que par des noms de fichiers.

L'auto-hébergement de Foxel maintient votre bibliothèque multimédia personnelle, vos archives de travail et vos fichiers d'équipe partagés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — sans frais par utilisateur, sans verrouillage propriétaire et sans tiers scannant vos données pour créer des embeddings. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, les liens de partage signés et les mappages de protocoles via l'API S3 et WebDAV le rendent adapté aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes.