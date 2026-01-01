Déployer Foxel en installation en un clic.
Stockage cloud privé auto-hébergé avec recherche sémantique basée sur l'IA à travers les photos, vidéos et documents.
Choisissez un forfait VPS pour Foxel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Foxel
Foxel est une plateforme de stockage cloud privé open-source qui unifie les fichiers provenant de disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox et d'autres backends derrière une interface web unique. Sa caractéristique principale est la recherche sémantique basée sur l'IA, qui vous permet de trouver des photos, des vidéos et des documents par des descriptions en langage naturel plutôt que par des noms de fichiers.
L'auto-hébergement de Foxel maintient votre bibliothèque multimédia personnelle, vos archives de travail et vos fichiers d'équipe partagés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — sans frais par utilisateur, sans verrouillage propriétaire et sans tiers scannant vos données pour créer des embeddings. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, les liens de partage signés et les mappages de protocoles via l'API S3 et WebDAV le rendent adapté aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes.
Caractéristiques principales de Foxel
Recherche IA sémantique
Trouvez des photos et des documents en les décrivant en langage naturel à l'aide de modèles d'intégration configurables et de bases de données vectorielles Milvus ou Qdrant.
Backends de stockage unifiés
Connectez des disques locaux, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox, et plus encore derrière une seule interface de navigation avec des adaptateurs enfichables.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des rôles personnalisés avec des autorisations de lecture, d'écriture, de suppression et de partage basées sur le chemin, en utilisant des caractères génériques, des expressions régulières et des règles classées par priorité.
Aperçu de fichier intégré
Diffusez des images, des vidéos, des PDF, des documents Office, du texte et du code source directement dans le navigateur sans télécharger le fichier original.
Mappages de protocole
Exposez votre stockage via des points de terminaison compatibles S3, des montages WebDAV et des liens directs signés pour les scripts, les applications et les gestionnaires de fichiers du système d'exploitation.
Plugin et agent d'IA
Étendez la plateforme avec des plugins basés sur des manifestes et un agent IA intégré qui effectue des opérations de fichiers et des tâches d'automatisation.
Pourquoi exécuter Foxel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.