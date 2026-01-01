Déployer Flarum en un clic.
Logiciel de forum open-source moderne et élégant, conçu pour créer des communautés en ligne engagées et florissantes.
Choisissez un forfait VPS pour Flarum
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flarum
Flarum est une plateforme de forum de nouvelle génération qui réinvente la discussion en ligne pour le web moderne. Conçue avec une approche mobile-first, elle offre une expérience élégante, rapide et intuitive qui encourage les conversations significatives. Contrairement aux logiciels de forum traditionnels qui semblent dépassés et lourds, Flarum combine des mises à jour en temps réel, un défilement infini et un puissant système d'extensions dans une interface épurée et sans distraction.
L'auto-hébergement de Flarum sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de votre communauté, sans frais par utilisateur, et la liberté d'installer n'importe laquelle des plus de 200 extensions communautaires. Avec MySQL gérant le stockage des données et plus de 41 packs de traduction disponibles, Flarum s'adapte des groupes de loisirs de niche aux grandes communautés professionnelles.
Caractéristiques principales de Flarum
Conception axée sur le mobile
Interface réactive conçue dès le départ pour les appareils mobiles, offrant une expérience fluide quelle que soit la taille de l'écran.
Riche écosystème d'extensions
Plus de 200 extensions communautaires vous permettent d'ajouter la connexion sociale, des abonnements, des sondages, et bien plus encore sans toucher au code source.
Mises à jour en temps réel
Les discussions se mettent à jour en direct sans rafraîchissement de page, ce qui rend les conversations rapides et engageantes pour les communautés actives.
Organisation par balises
Un système de balises flexible vous permet de catégoriser les discussions et de permettre aux utilisateurs de ne suivre que les sujets qui les intéressent.
Modération puissante
Des outils intégrés de signalement, de suspension et de gestion des utilisateurs donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la santé de la communauté.
Pourquoi exécuter Flarum sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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