Flarum est une plateforme de forum de nouvelle génération qui réinvente la discussion en ligne pour le web moderne. Conçue avec une approche mobile-first, elle offre une expérience élégante, rapide et intuitive qui encourage les conversations significatives. Contrairement aux logiciels de forum traditionnels qui semblent dépassés et lourds, Flarum combine des mises à jour en temps réel, un défilement infini et un puissant système d'extensions dans une interface épurée et sans distraction.

L'auto-hébergement de Flarum sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de votre communauté, sans frais par utilisateur, et la liberté d'installer n'importe laquelle des plus de 200 extensions communautaires. Avec MySQL gérant le stockage des données et plus de 41 packs de traduction disponibles, Flarum s'adapte des groupes de loisirs de niche aux grandes communautés professionnelles.