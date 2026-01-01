Déployer Fider avec une installation en un clic.
Plateforme open-source de feedback client pour recueillir les demandes de fonctionnalités, organiser des votes communautaires et gérer les feuilles de route produit de manière transparente.
Choisissez un forfait VPS pour Fider
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fider
Fider est une plateforme de feedback open-source qui comble le fossé entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions — garantissant que les fonctionnalités les plus précieuses soient priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.
L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS garde tous les retours et données utilisateur sous votre contrôle, élimine la tarification par utilisateur des alternatives hébergées, et vous permet d'adapter l'image de marque et l'authentification à l'identité de votre produit.
Caractéristiques principales de Fider
Vote de la communauté
Les utilisateurs votent sur les demandes de fonctionnalités pour que les équipes produit puissent prioriser objectivement ce qui doit être développé ensuite, en se basant sur la demande réelle plutôt que sur les voix les plus fortes.
Suivi du statut
Attribuez des statuts — planifié, en cours, terminé, refusé — pour tenir la communauté informée de l'avancement de chaque suggestion.
Authentification flexible
Prend en charge les options de connexion par e-mail, OAuth et SSO afin que les utilisateurs puissent interagir avec le moins de friction possible, augmentant ainsi les taux de soumission et de vote.
Personnalisation de la marque
Des logos, des couleurs configurables et la prise en charge de domaines personnalisés vous permettent de présenter le portail de commentaires comme une extension transparente de votre propre produit.
Notifications par e-mail
Les notifications automatiques maintiennent l'engagement des utilisateurs en les alertant lorsque leurs suggestions reçoivent des votes, des commentaires ou des mises à jour de statut.
Pourquoi exécuter Fider sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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