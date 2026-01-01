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Plateforme open-source de feedback client pour recueillir les demandes de fonctionnalités, organiser des votes communautaires et gérer les feuilles de route produit de manière transparente.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Fider

Fider est une plateforme de feedback open-source qui comble le fossé entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions — garantissant que les fonctionnalités les plus précieuses soient priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.

L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS garde tous les retours et données utilisateur sous votre contrôle, élimine la tarification par utilisateur des alternatives hébergées, et vous permet d'adapter l'image de marque et l'authentification à l'identité de votre produit.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Fider

Vote de la communauté

Les utilisateurs votent sur les demandes de fonctionnalités pour que les équipes produit puissent prioriser objectivement ce qui doit être développé ensuite, en se basant sur la demande réelle plutôt que sur les voix les plus fortes.

Suivi du statut

Attribuez des statuts — planifié, en cours, terminé, refusé — pour tenir la communauté informée de l'avancement de chaque suggestion.

Authentification flexible

Prend en charge les options de connexion par e-mail, OAuth et SSO afin que les utilisateurs puissent interagir avec le moins de friction possible, augmentant ainsi les taux de soumission et de vote.

Personnalisation de la marque

Des logos, des couleurs configurables et la prise en charge de domaines personnalisés vous permettent de présenter le portail de commentaires comme une extension transparente de votre propre produit.

Notifications par e-mail

Les notifications automatiques maintiennent l'engagement des utilisateurs en les alertant lorsque leurs suggestions reçoivent des votes, des commentaires ou des mises à jour de statut.

Pourquoi exécuter Fider sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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