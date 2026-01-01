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Passerelle API WhatsApp haute performance écrite en Go pour l'automatisation de la messagerie à faible consommation de ressources et la gestion multi-instances.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Evolution Go

Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Construite sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie de base — gestion multi-instances, événements webhook et une API RESTful — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.

L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage d'efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, garantissant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs WhatsApp commerciaux coûteux à grande échelle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Evolution Go

Performances natives

Le binaire compilé avec une concurrence basée sur les goroutines gère des milliers de connexions simultanées avec 50 à 150 Mo de mémoire par instance, bien moins que la version Node.js.

Gestion multi-instances

Gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant contrôlée et surveillée indépendamment via l'API REST.

Livraison d'événements Webhook

Les webhooks en temps réel transmettent instantanément les événements de message, de connexion et de groupe à votre application, permettant des flux de réponse automatisés et l'intégration CRM.

Architecture de base de données double

Les données d'authentification et d'utilisateur sont stockées dans des bases de données PostgreSQL distinctes, simplifiant les sauvegardes et permettant des contrôles d'accès granulaires pour les déploiements soucieux de la sécurité.

Support de file d'attente de messages

L'intégration facultative de RabbitMQ (AMQP) et NATS permet des architectures événementielles évolutives pour les opérations de messagerie à volume élevé.

Pourquoi exécuter Evolution Go sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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