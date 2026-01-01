Déployer Evolution Go avec une installation en un clic.
Passerelle API WhatsApp haute performance écrite en Go pour l'automatisation de la messagerie à faible consommation de ressources et la gestion multi-instances.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Evolution Go
Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Construite sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie de base — gestion multi-instances, événements webhook et une API RESTful — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.
L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage d'efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, garantissant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs WhatsApp commerciaux coûteux à grande échelle.
Caractéristiques principales de Evolution Go
Performances natives
Le binaire compilé avec une concurrence basée sur les goroutines gère des milliers de connexions simultanées avec 50 à 150 Mo de mémoire par instance, bien moins que la version Node.js.
Gestion multi-instances
Gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant contrôlée et surveillée indépendamment via l'API REST.
Livraison d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent instantanément les événements de message, de connexion et de groupe à votre application, permettant des flux de réponse automatisés et l'intégration CRM.
Architecture de base de données double
Les données d'authentification et d'utilisateur sont stockées dans des bases de données PostgreSQL distinctes, simplifiant les sauvegardes et permettant des contrôles d'accès granulaires pour les déploiements soucieux de la sécurité.
Support de file d'attente de messages
L'intégration facultative de RabbitMQ (AMQP) et NATS permet des architectures événementielles évolutives pour les opérations de messagerie à volume élevé.
Pourquoi exécuter Evolution Go sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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