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Passerelle API WhatsApp Business open source pour la création de chatbots, d'automatisations et d'intégrations de messagerie client.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Evolution API

Evolution API est une plateforme open-source qui fournit une API REST complète pour l'automatisation de la messagerie WhatsApp. Construite sur la bibliothèque Baileys, elle permet aux développeurs de connecter des comptes WhatsApp, d'envoyer et de recevoir des messages, de gérer les contacts et de déclencher des webhooks pour le traitement des événements en temps réel — le tout sans les frais coûteux de l'API officielle pour les connexions non-Cloud API.

L'auto-hébergement d'Evolution API sur votre VPS maintient toutes les données de conversation client sur votre propre infrastructure, assurant la conformité avec les réglementations de protection des données et éliminant les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux coûteux à grande échelle. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent une persistance fiable et une gestion des messages à haut débit pour les charges de travail de production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Evolution API

Gestion multi-instance

Connectez et gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant isolée et contrôlable indépendamment via l'API.

Intégrations de chatbots

Les connecteurs natifs pour Typebot, Chatwoot et OpenAI permettent la création de chatbots sans code et des conversations automatisées basées sur l'IA sur WhatsApp.

Système d'événements Webhook

Les webhooks en temps réel transmettent les événements de message, de connexion et de groupe à votre application au moment où ils se produisent, permettant des réponses automatisées instantanées.

Automatisation des flux de travail

Compatible avec n8n et d'autres plateformes d'automatisation, permettant de créer des flux de travail de messagerie complexes en plusieurs étapes sans code personnalisé.

RESTful API

Une API HTTP/JSON épurée avec authentification par code QR facilite l'intégration de la messagerie WhatsApp dans n'importe quelle application ou service.

Pourquoi exécuter Evolution API sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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