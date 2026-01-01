Déployez l'API Evolution en une installation en un clic.
Passerelle API WhatsApp Business open source pour la création de chatbots, d'automatisations et d'intégrations de messagerie client.
Choisissez un forfait VPS pour Evolution API
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Evolution API
Evolution API est une plateforme open-source qui fournit une API REST complète pour l'automatisation de la messagerie WhatsApp. Construite sur la bibliothèque Baileys, elle permet aux développeurs de connecter des comptes WhatsApp, d'envoyer et de recevoir des messages, de gérer les contacts et de déclencher des webhooks pour le traitement des événements en temps réel — le tout sans les frais coûteux de l'API officielle pour les connexions non-Cloud API.
L'auto-hébergement d'Evolution API sur votre VPS maintient toutes les données de conversation client sur votre propre infrastructure, assurant la conformité avec les réglementations de protection des données et éliminant les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux coûteux à grande échelle. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent une persistance fiable et une gestion des messages à haut débit pour les charges de travail de production.
Caractéristiques principales de Evolution API
Gestion multi-instance
Connectez et gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant isolée et contrôlable indépendamment via l'API.
Intégrations de chatbots
Les connecteurs natifs pour Typebot, Chatwoot et OpenAI permettent la création de chatbots sans code et des conversations automatisées basées sur l'IA sur WhatsApp.
Système d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent les événements de message, de connexion et de groupe à votre application au moment où ils se produisent, permettant des réponses automatisées instantanées.
Automatisation des flux de travail
Compatible avec n8n et d'autres plateformes d'automatisation, permettant de créer des flux de travail de messagerie complexes en plusieurs étapes sans code personnalisé.
RESTful API
Une API HTTP/JSON épurée avec authentification par code QR facilite l'intégration de la messagerie WhatsApp dans n'importe quelle application ou service.
Pourquoi exécuter Evolution API sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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