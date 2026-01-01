Déployer Ever Gauzy en un clic.
Plateforme d'entreprise open source combinant ERP, CRM, HRM, ATS et gestion de projet au sein d'un espace de travail unique.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ever Gauzy
Ever Gauzy est une plateforme de gestion d'entreprise open-source qui unifie l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet dans un espace de travail unique. Elle est conçue pour les agences, les cabinets de conseil et les équipes basées sur les services qui ont besoin de suivre le temps, de gérer la paie, de gérer les pipelines de vente et de rendre compte de la rentabilité sans avoir à assembler cinq abonnements SaaS distincts.
L'auto-hébergement de Gauzy sur votre propre VPS maintient les données clients, les contrats, les factures et les dossiers RH sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme est activement développée par Ever Co., avec des milliers de contributeurs sur GitHub et une licence open-source qui permet l'auto-hébergement commercial.
Caractéristiques principales de Ever Gauzy
Suite ERP unifiée
Les modules de finance, d'inventaire, d'achats et de comptabilité partagent un modèle de données unique afin que les rapports reflètent toujours les mêmes chiffres dans tous les départements.
CRM intégré
Suivez les prospects, les affaires, les contacts et les pipelines parallèlement à la facturation et à la livraison de projets sans exporter de données entre des outils distincts.
HRM et ATS
Gérez les employés, les candidats, les congés, les contrats et l'ensemble du processus de recrutement, de la publication de l'offre d'emploi à l'intégration, en un seul endroit.
Suivi du temps et feuilles de temps
Le suivi du temps intégré avec des saisies manuelles et automatiques alimente directement la paie, la facturation et les rapports de rentabilité des projets.
Espaces de travail multi-locataires
Gérez plusieurs organisations et équipes sur un seul déploiement avec des données, des autorisations et une facturation distinctes pour chaque locataire.
API d'intégration ouverte
Les API REST et GraphQL, ainsi que les intégrations de webhook avec GitHub, Hubstaff, Upwork et Make.com, vous permettent d'étendre Gauzy pour l'adapter aux flux de travail existants.
Pourquoi exécuter Ever Gauzy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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