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Plateforme d'entreprise open source combinant ERP, CRM, HRM, ATS et gestion de projet au sein d'un espace de travail unique.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Ever Gauzy

Ever Gauzy est une plateforme de gestion d'entreprise open-source qui unifie l'ERP, le CRM, le HRM, l'ATS et la gestion de projet dans un espace de travail unique. Elle est conçue pour les agences, les cabinets de conseil et les équipes basées sur les services qui ont besoin de suivre le temps, de gérer la paie, de gérer les pipelines de vente et de rendre compte de la rentabilité sans avoir à assembler cinq abonnements SaaS distincts.

L'auto-hébergement de Gauzy sur votre propre VPS maintient les données clients, les contrats, les factures et les dossiers RH sous votre contrôle total, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme est activement développée par Ever Co., avec des milliers de contributeurs sur GitHub et une licence open-source qui permet l'auto-hébergement commercial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ever Gauzy

Suite ERP unifiée

Les modules de finance, d'inventaire, d'achats et de comptabilité partagent un modèle de données unique afin que les rapports reflètent toujours les mêmes chiffres dans tous les départements.

CRM intégré

Suivez les prospects, les affaires, les contacts et les pipelines parallèlement à la facturation et à la livraison de projets sans exporter de données entre des outils distincts.

HRM et ATS

Gérez les employés, les candidats, les congés, les contrats et l'ensemble du processus de recrutement, de la publication de l'offre d'emploi à l'intégration, en un seul endroit.

Suivi du temps et feuilles de temps

Le suivi du temps intégré avec des saisies manuelles et automatiques alimente directement la paie, la facturation et les rapports de rentabilité des projets.

Espaces de travail multi-locataires

Gérez plusieurs organisations et équipes sur un seul déploiement avec des données, des autorisations et une facturation distinctes pour chaque locataire.

API d'intégration ouverte

Les API REST et GraphQL, ainsi que les intégrations de webhook avec GitHub, Hubstaff, Upwork et Make.com, vous permettent d'étendre Gauzy pour l'adapter aux flux de travail existants.

Pourquoi exécuter Ever Gauzy sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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