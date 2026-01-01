Déployer l'élément en un clic.
Client de messagerie sécurisé basé sur Matrix avec chiffrement de bout en bout pour les équipes et les communautés qui maîtrisent leurs données.
Choisissez un forfait VPS pour Element
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Element
Element est une plateforme de messagerie et de collaboration open source basée sur le protocole Matrix. Elle offre par défaut la messagerie chiffrée de bout en bout, les appels vocaux et vidéo, et le partage de fichiers, avec la possibilité de se connecter à n'importe quel homeserver Matrix — y compris les instances Synapse auto-hébergées ou les serveurs publics comme matrix.org.
L'auto-hébergement d'Element sur votre VPS maintient votre infrastructure de messagerie sous votre contrôle. Vous pouvez configurer les paramètres de fédération, appliquer des politiques de sécurité, intégrer votre propre homeserver Matrix et vous assurer que les communications commerciales sensibles ne transitent jamais par une infrastructure cloud tierce.
Caractéristiques principales de Element
Chiffrement de bout en bout
Tous les messages sont chiffrés par défaut à l'aide du protocole Matrix Olm/Megolm, garantissant que seuls les participants prévus peuvent lire les conversations.
Ouvrir le réseau matriciel
Connectez-vous à n'importe quel homeserver Matrix et communiquez avec différents clients compatibles Matrix, permettant la fédération sans verrouillage de plateforme.
Synchronisation multiplateforme
L'historique des messages synchronisé sur le web, les ordinateurs de bureau, iOS et Android garantit que les conversations sont accessibles sur chaque appareil en temps réel.
Appels vocaux et vidéo
Les appels vocaux et vidéo chiffrés intégrés avec partage d'écran prennent en charge la collaboration en temps réel sans quitter l'interface de messagerie.
Intégrations de pont
Des ponts connectent Element à Slack, IRC, Telegram et d'autres plateformes de messagerie, regroupant les communications dans une interface unique.
Pourquoi exécuter Element sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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