Element est une plateforme de messagerie et de collaboration open source basée sur le protocole Matrix. Elle offre par défaut la messagerie chiffrée de bout en bout, les appels vocaux et vidéo, et le partage de fichiers, avec la possibilité de se connecter à n'importe quel homeserver Matrix — y compris les instances Synapse auto-hébergées ou les serveurs publics comme matrix.org.

L'auto-hébergement d'Element sur votre VPS maintient votre infrastructure de messagerie sous votre contrôle. Vous pouvez configurer les paramètres de fédération, appliquer des politiques de sécurité, intégrer votre propre homeserver Matrix et vous assurer que les communications commerciales sensibles ne transitent jamais par une infrastructure cloud tierce.