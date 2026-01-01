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Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto est l'implémentation open-source de référence du protocole MQTT, prenant en charge les versions 5.0, 3.1.1 et 3.1. Le faible surcoût binaire de MQTT et son modèle publication/abonnement en font le choix standard pour les réseaux de capteurs IoT, les concentrateurs domotiques et toute application où la bande passante et la durée de vie de la batterie sont importantes. Mosquitto est déployé dans des environnements de production allant des configurations domestiques avec un seul Raspberry Pi aux déploiements IoT industriels à grande échelle.

Ce modèle déploie Mosquitto avec l'authentification par mot de passe activée par défaut et un stockage persistant pour les données de message et la configuration. L'auto-hébergement vous offre des connexions et des messages illimités sans frais par appareil, un contrôle total sur les listes de contrôle d'accès et une livraison cohérente à faible latence que les courtiers cloud partagés ne peuvent garantir.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Eclipse Mosquitto

Prise en charge du protocole MQTT

Prend en charge les versions MQTT 5.0, 3.1.1 et 3.1, assurant la compatibilité avec la gamme complète d'appareils IoT, de bibliothèques et d'outils clients.

Authentification par mot de passe

L'authentification préconfigurée par mot de passe bloque les connexions non autorisées dès le démarrage du courtier, sans aucune configuration supplémentaire requise.

Persistance des messages

Les messages conservés et les garanties de livraison QoS survivent aux redémarrages du courtier, garantissant que les appareils se reconnectant après une interruption de service reçoivent les mises à jour manquées.

Contrôle d'accès aux sujets

Les règles ACL restreignent les clients qui peuvent publier ou s'abonner à des sujets spécifiques, permettant des configurations de courtier multi-locataires granulaires.

Chiffrement TLS

Le support natif TLS/SSL chiffre toutes les connexions client, protégeant les données des capteurs et les commandes de contrôle lors de leur transit sur des réseaux non fiables.

Pourquoi exécuter Eclipse Mosquitto sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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