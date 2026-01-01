Déployer DVinyl en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé qui catalogue et évalue les vinyles, les CD, les livres, les films et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque.
Choisissez un forfait VPS pour DVinyl
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DVinyl
DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un foyer unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des jaquettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.
L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de l'inventaire complet de votre collection, des étiquettes de localisation et des données de votre liste de souhaits, au lieu qu'elles soient enfermées dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue à travers les mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.
Caractéristiques principales de DVinyl
Bibliothèque multi-formats
Cataloguez vos vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo côte à côte dans une collection unifiée au lieu de jongler avec des applications distinctes.
Valorisation du marché Discogs
Obtenez des estimations de marché en temps réel (basse, médiane et haute) de Discogs afin que vous sachiez toujours ce que vaut votre collection de musique sur le marché secondaire.
Importation Discogs en un clic
Importez une collection Discogs existante entière en un seul clic ou ajoutez de nouveaux articles par ID de publication sans ressaisir les données d'artiste, de label ou de piste.
Tableau de bord personnalisable
Personnalisez votre vue d'accueil avec des widgets de statistiques modulaires, des raccourcis de navigation configurables et des thèmes visuels par catégorie qui correspondent à votre façon de naviguer.
Suivi de la localisation physique
Étiquetez l'emplacement de chaque article sur vos étagères, en stockage ou en prêt, afin de pouvoir trouver un document ou un livre spécifique sans fouiller toute la collection.
Liste de souhaits et partage
Suivez les futures trouvailles dans une liste de souhaits dédiée et exposez votre catalogue grâce à l'authentification intégrée pour une navigation privée ou un partage en lecture seule.
Pourquoi exécuter DVinyl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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