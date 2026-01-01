Dufs est un serveur de fichiers open-source léger qui vous permet de parcourir, téléverser, télécharger et gérer des fichiers via une interface web épurée. Il prend en charge WebDAV, vous pouvez donc monter votre stockage comme un lecteur réseau sur Windows, macOS ou Linux en utilisant n'importe quel client de gestionnaire de fichiers standard — aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire sur l'appareil de connexion.

L'auto-hébergement de Dufs sur votre VPS maintient vos fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais de stockage cloud, sans limites de taille de fichier imposées par les fournisseurs et sans accès tiers à vos données. Configurez des règles d'accès en lecture-écriture ou en lecture seule par répertoire, protégez les chemins d'accès avec des identifiants et partagez des fichiers en toute sécurité via HTTPS grâce à l'intégration Traefik intégrée.